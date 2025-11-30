Guardiola entra en la guerra de TikTok con Gallardo en busca del voto joven: "Todavía no bailo, aunque ya iremos viendo"

La Junta Electoral Central ha propuesto abrir un expediente sancionador contra Guardiola por presuntamente vulnerar la Ley Orgánica Electoral durante una visita institucional en Jerte, decisión que la presidenta recurrirá ante el Supremo.

El último sondeo del CIS sitúa al PP por delante del PSOE en Extremadura, mientras Vox gana terreno especialmente entre los jóvenes, superando al PSOE en varias franjas de edad.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, se suma a TikTok para acercarse al voto joven de cara a las elecciones del 21 de diciembre, desafiando al socialista Miguel Ángel Gallardo, ya presente en la red social.

María Guardiola ha decidido dar un paso más allá en su estrategia de comunicación de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

La presidenta de la Junta ha aterrizado en TikTok, la red social en la que se mueve el electorado más joven y donde ya estaba instalado su principal rival, el candidato del PSOE Miguel Ángel Gallardo.

"De momento no bailo, aunque ya iremos viendo", bromea Guardiola en su primer vídeo publicado, en el que combina humor y mensaje político en un formato más espontáneo.

El guiño no es casual. El último sondeo preelectoral del CIS en Extremadura sitúa al PP a la cabeza con una horquilla de 25 a 29 escaños, seguido del PSOE que, de los 28 actuales, se desinflaría hasta los 19-22.

Vox se consolidaría como tercera fuerza, duplicando su resultado de 2023 con 10-12 diputados. Pero lo relevante es su aceptación entre los votantes más jóvenes: alcanza el 16% en la franja de 18 a 24 años. Y sube hasta el 21,4% entre los 35 y 44.

En ambos rangos de edad, superando al PSOE.

Estos datos han encendido las alarmas en el equipo de campaña de Guardiola, convencido de que la batalla por el voto joven será clave para alcanzar una hipotética mayoría absoluta en la Asamblea.

Hasta ahora, Gallardo era el único líder político en Extremadura con cuenta personal en TikTok. La creó en 2023 y a día de hoy ha superado los 2.170 seguidores.

En sólo una semana, la presidenta de la Junta ha logrado superar esa marca y ya cuenta con 9.800 seguidores en su perfil, con vídeos que superan las 200.000 visualizaciones.

Desde TikTok, Guardiola promete "ser más entretenida que una rueda de prensa", contando "las decisiones, curiosidades, cosas que pasan detrás de las cámaras y algún chascarrillo. De esos que no ofenden ni a la oposición".

El movimiento del PP en esta red social era de especial urgencia. Los populares eran los que menos presencia tenían, con una cuenta del PP extremeño que apenas supera los 1.600 seguidores.

Vox, por ejemplo, está cerca de los 5.000 con su perfil dedicado a Extremadura, donde ni siquiera muestran a su líder, Santiago Abascal.

Eso sí, según el CIS, sólo un 60% de los encuestados conoce a su candidato para la presidencia de la Junta, Óscar Fernández.

Sanción a Guardiola

A escasos días de que dé comienzo la campaña en Extremadura, la Junta Electoral Central ha propuesto a la Junta Provincial de Cáceres abrir un expediente sancionador a la presidenta María Guardiola.

Lo hace por vulnerar presuntamente la Ley Orgánica Electoral, durante una visita que realizó a las obras de abastecimiento de agua en la localidad de Jerte, en Cáceres.

El PSOE denunció ante la Junta Electoral dicha visita —a la que fue convocada la prensa desde la página oficial de la Junta de Extremadura—, las declaraciones realizadas por María Guardiola y su posterior difusión a través de los perfiles institucionales del Gobierno extremeño.

Más allá de la información dada a conocer sobre las obras, la JEC aprecia que "podría tratarse de aprovechar la realización de la visita para subrayar" las iniciativas "llevadas a cabo por el Gobierno" extremeño.

Guardiola y su consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo esta decisión.