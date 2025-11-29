-
Díaz critica a Feijóo por pedir ante la patronal catalana un "alzamiento empresarial" contra el Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir ante la patronal catalana "casi un alzamiento empresarial" contra el Gobierno para que prospere una moción de censura que "derroque" al presidente Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado que en la democracia española "mandan los ciudadanos votando" y no las "élites empresariales".
Feijóo ha reclamado ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Sánchez con el "único compromiso" de convocar elecciones, aludiendo textualmente tanto a Junts como a ERC.
En declaraciones a los medios desde Ciudad de México, tras una reunión con el ministro de Trabajo y Previsión Social mexicano, Marath Bolaños, la vicepresidenta segunda ha tildado de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado catalán y español que actúen contra el Gobierno de España".
Pradales pide al Estado español que "reconozca el daño causado" en el bombardeo de Gernika en 1937
El Lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha lamentado "la magnífica oportunidad perdida" este pasado viernes por el Estado español para reconocer, al igual que Alemania, "el daño causado" en Gernika por el bombardeo de 1937, no para "expiar culpas" ni "reabrir heridas", sino para "restañarlas" transcurridos 88 años del ataque aéreo de los nazis y medio siglo después de la muerte de Franco.
Pradales, en un artículo publicado en LinkedIn este sábado, aplaude y agradece a Alemania el "ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación" realizado con la visita a la localidad vizcaína del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, para homenajear a las víctimas y reconocer la "responsabilidad" de Alemania en el bombardeo, y reclama al Estado español que siga su ejemplo.
El jefe del Gobierno vasco recuerda que "el pueblo de Gernika, que representa al pueblo vasco, fue reducido a cenizas hace 88 años", y destaca que víctimas y familiares han vivido "sin un perdón, sin nadie que reconociera su horror y sufrimiento, sin nadie que admitiera su responsabilidad, sin atisbo de verdad, justicia o reparación".
