La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir ante la patronal catalana "casi un alzamiento empresarial" contra el Gobierno para que prospere una moción de censura que "derroque" al presidente Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado que en la democracia española "mandan los ciudadanos votando" y no las "élites empresariales".

Feijóo ha reclamado ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Sánchez con el "único compromiso" de convocar elecciones, aludiendo textualmente tanto a Junts como a ERC.

En declaraciones a los medios desde Ciudad de México, tras una reunión con el ministro de Trabajo y Previsión Social mexicano, Marath Bolaños, la vicepresidenta segunda ha tildado de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado catalán y español que actúen contra el Gobierno de España".