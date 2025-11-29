El preso Ábalos ya exige su libertad en su cuenta de X: "¡Soy inocente! Me piden 24 años por delitos que no he cometido"

El nuevo perfil de Ábalos en su cuenta de X proclama su inocencia. X

Las claves nuevo Generado con IA La cuenta de X (antes Twitter) de José Luis Ábalos, controlada por una persona de confianza, proclama su inocencia desde prisión y denuncia la petición de 24 años de cárcel por delitos que asegura no haber cometido. El perfil en X ha sido renombrado como "En el nombre de Ábalos" y publica mensajes de ánimo y un poema de Guillermo Mayer, mientras se subraya que Ábalos no tiene acceso a internet desde la prisión. Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, podría estar gestionando su cuenta y ha sido vista llevándole ropa y libros a la cárcel; además, declaró haber presenciado un intento de comprar el silencio de Ábalos por parte de Santos Cerdán. Ábalos, en varios mensajes, ha denunciado supuestas negociaciones secretas de Pedro Sánchez con Otegi y acusaciones sobre el uso indebido de viviendas oficiales por parte de Yolanda Díaz, así como presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia.

Mientras cuenta los días desde su ingreso en la prisión de Soto del Real (Madrid), el exministro José Luis Ábalos sí tiene quien le escriba.

Una persona de su máxima confianza ha tomado el control de su cuenta en la red social X para proclamar su "inocencia" y le ha dedicado un emotivo poema del poeta de la Patagonia Guillermo Mayer: "No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda".

La cuenta del exministro en X ha pasado a denominarse "En el nombre de Ábalos", para dejar claro que no es él quien la maneja, pues no tiene acceso a Internet en la prisión.

No te rindas de Guillermo Mayer



No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.



No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,… pic.twitter.com/4hWRGqhdAQ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 29, 2025

Y proclama desde su encabezamiento: "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

El texto fue escrito en 1993 por el poeta argentino Guillermo Mayer, se hizo muy popular y ha sido adaptado incluso al rap.

Quien lanza esos mensajes en su cuenta de X podría ser una de sus últimas parejas, Andrea de la Torre, quien el jueves se acercó a la prisión de Soto del Real para llevarle una bolsa con ropa, y algunos libros que le ayuden a matar el tiempo.

Aunque a Ábalos no le faltará conversación, ya que comparte celda con su asesor Koldo García en el módulo 13 de la cárcel, reservado para los presos menos conflictivos.

El poema que ahora encabeza la cuenta de Ábalos en X es desgarrador, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el que fuera número dos del PSOE.

"No te rindas", dice, "aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo".

"Aunque el sol se esconda y se calle el viento", dice en otra estrofa, "aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero".

La última mujer a la que se relacionó con Ábalos fue la actriz porno Letizia Hilton (Anaís en la vida real), quien fue sorprendida por los agentes de la UCO cuando intentaba abandonar la vivienda del exministro ocultando un pendrive en su ropa interior.

Pero la imagen del jueves acreditó que, en los momentos más difíciles, ha vuelto a la vida de Ábalos Andrea de la Torre, por lo que podría ser quien ahora maneja su cuenta de X.

En una entrevista concedida a TeleMadrid, Andrea desveló el pasado mes de junio que fue testigo de una reunión en la que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intentó comprar el silencio Ábalos, para evitar que el escándalo salpique al partido.

Según su testimonio, Santos Cerdán aseguró que acudía al encuentro "por parte de Moncloa" y garantizó al exministro que el partido asumiría "el coste de su defensa", además de ofrecerle "tres contratos en consultoras vinculadas a Pepe Blanco, escribir una columna y presencia en tertulias" de televisión.

Ábalos ya usó la misma cuenta de Twitter para mandar varios mensajes a la dirección socialista, pocas horas antes de entrar en prisión.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 26, 2025

Por un lado, confirmó la información publicada por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Sánchez negoció personalmente con Arnaldo Otegi en un caserío de Vizcaya el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy.

Algo que habían negado tanto Sánchez como Otegi.

En otro mensaje, Ábalos sugirió que la vicepresidenta Yolanda Díaz albergó en la vivienda oficial de su Ministerio a personas "sin derecho a ello". La titular de Trabajo también ha negado esta afirmación.

Y también difundió una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Gobierno por el presunto cobro de dietas irregulares en la Autoridad Portuaria de Valencia, que dependen del Ministerio dirigido por Óscar Puente.