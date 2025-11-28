La Complutense acoge a un grupo antisemita ilegalizado en Alemania para celebrar un 'juicio' a "empresas sionistas"

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Complutense de Madrid acoge un evento en el que participa Samidoun, grupo considerado antisemita y prohibido en Alemania, además de estar sancionado en EEUU y Canadá. El acto, organizado por la Red Universitaria por Palestina, consiste en un 'tribunal de opinión' que juzga la presunta complicidad de instituciones y empresas españolas con el Estado de Israel. La Federación de Comunidades Judías de España y autoridades de la Comunidad de Madrid han expresado su preocupación, alertando sobre el riesgo de estigmatización y seguridad para los judíos españoles. El evento incluye mesas temáticas sobre sectores como educación, banca, medios y sanidad, y concluirá con una resolución sobre las entidades supuestamente colaboradoras con el "genocidio palestino".

Nueva polémica en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Durante este viernes y sábado, el campus de Ciudad Universitaria va a celebrar un 'juicio' contra empresas "sinoistas" y "la complicidad del Estado español con el genocidio palestino".

El evento lo va a protagonizar un tribunal de opinión organizado por la Red Universitaria por Palestina y cuenta con la participación de la organización Samidoun.

Este grupo está ilegalizado en Alemania y ha sido sancionado por EEUU y en Canadá, donde tiene su sede. Precisamente allí, en Canadá, se le considera una organización terrorista, tal y como ha informado la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

"La Universidad pública tiene que garantizar el respeto a nuestros valores constitucionales y no puede ser instrumentalizada en contra del pueblo judío", ha denunciado el consejero Emilio Viciana en su red social X tras publicar una carta que ha remitido al decano de la Complutense, Joaquín Goyache.

A esta denuncia se ha unido la Federación de Comunidades Judías de España. Desde el organismo, se han mostrado "muy preocupados por el acto en la Universidad Complutense que señala a instituciones judías españolas".

"Riesgo para los judíos"

Concretamente, esta institución que representa oficialmente a los judíos españoles ha calificado de "extrema preocupación" que se celebre un evento en el que se va a "señalar y estigmatizar" a la comunidad judía, "generando un riesgo real para la seguridad de los judíos españoles".

En la web de los organizadores se define el TPCGP-25, el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado español, como un organismo que busca presentar, "de forma pública y ordenada", los "vínculos entre instituciones españolas y acciones del Estado de Israel".

Los organizadores explican que, hasta el sábado, "se expondrá documentación sobre contratos, acuerdos, proyectos educativos o culturales, relaciones financieras y actividades empresariales que, a diferentes niveles de la administración, han conectado a entidades españolas con empresas u organismos israelíes".

Los organizadores también incorporarán declaraciones públicas de instituciones o figuras relevantes que, a su juicio, "habrían contribuido a normalizar o minimizar la gravedad de la situación en Palestina".

A diferencia del Gaza Tribunal, los promotores insisten en que esta iniciativa no juzga el genocidio en sí, sino la presunta “complicidad” de terceros Estados.

"La Red Universitaria por Palestina lleva meses recopilando evidencias y mantiene abiertos canales de participación para organizaciones y ciudadanos", insisten en sus redes sociales.

Así las cosas, a lo largo de dos días el tribunal se desarrollará en distintas mesas temáticas dedicadas a educación y universidad; industria, comercio y banca armada; medios de comunicación; sistema sanitario; empresas de sectores como energía, vivienda o seguridad; cultura y deporte; y política exterior.

Según el programa del evento, tras una serie de mesas de discusión y charlas, se proclamará la resolución final del tribunal sobre las entidades que, en su opinión, han colaborado con "el genocidio palestino".

"Preocupación" en el Gobierno

Desde la Federación de Comunidades Judías de España recuerdan que desde el 7 de octubre de 2023, las cifras de antisemitismo en España se han disparado hasta niveles inéditos en la historia reciente.

"Por ello apelamos a la máxima prudencia e instamos a la Universidad Complutense a sumarse a las instituciones que han adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), organismo del que España forma parte desde 2019", finalizan.

He enviado una carta al rector de la @unicomplutense para expresarle mi preocupación por el acto que se ha convocado en la Facultad de Ciencias Políticas este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en el que está prevista la participación de la organización Samidoun, conocida por… pic.twitter.com/HPepfMt7TR — Emilio Viciana (@EVicianaDuro) November 28, 2025

Del mismo modo, el consejero Emilio Viciana en su carta a Goyache le ha pedido al rectorado conocer "como se han tomado las decisiones relativas al evento" y qué mecanismos de "control o supervisión" se han aplicado.

"Me consta que tú mismo y la Decana de la Facultad compartís mi preocupación que es también la del Gobierno de la Comunidad de Madrid", se despide el consejero que, de momento, no ha obtenido respuesta por parte de Goyache.