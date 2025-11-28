Bildu prohíbe en Pamplona un acto de Vox alegando "riesgo de alteraciones del orden" entre sus militantes y manifestantes

El informe policial también alega que, al coincidir con la festividad de San Saturnino, la Policía Municipal estará ocupada en otros actos, argumento que Vox rechaza.

Vox denuncia que la decisión responde a motivos políticos y anuncia una denuncia por presunta prevaricación y vulneración de derechos fundamentales contra el concejal de Seguridad y el comisario firmante.

La prohibición se justifica con un informe de la Policía Municipal que advierte de enfrentamientos previos entre simpatizantes de Vox y manifestantes contrarios, algunos con episodios de violencia y detenciones.

El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, ha prohibido a Vox instalar una carpa informativa el 29 de noviembre alegando riesgo de alteraciones del orden público.

El Ayuntamiento de Pamplona, en manos de EH Bildu, ha decidido prohibir a Vox la instalación de una carpa informativa el próximo 29 de noviembre.

Y, para justificar el veto, se coloca en el mismo plano a los simpatizantes del partido de Santiago Abascal y a los grupos radicales que acostumbran a reventar sus actos en Navarra.

En las últimas mesas de este tipo, Vox ha sido recibido con botellazos, insultos y agresiones que incluso han acabado en detenciones.

Para no autorizar el evento, el consistorio se apoya en un escrito de la Policía Municipal que advierte de que "eventos similares han supuesto el enfrentamiento entre participantes en la mesa y personas convocadas en su contra".

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, añade que "en algunas ocasiones" esos incidentes han derivado en "alteraciones graves de orden público".

El partido denuncia que el Ayuntamiento utiliza este escrito como coartada para limitar su presencia en la calle.

O lo que es lo mismo, que la prohibición no responde a criterios de seguridad reales, sino a razones políticas.

De hecho, Vox interpondrá una denuncia contra el concejal de Seguridad, Endika Alonso, y el comisario que firma el informe. El partido considera que se trata de un supuesto caso de prevaricación administrativa y de vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, acusan al Ayuntamiento de responsabilizarles de los ataques que reciben.

"Nos equiparan con quienes lanzan piedras y prenden fuego a contenedores", afirma el presidente de Vox Navarra, José María García Elorz.

El segundo argumento que recoge el informe policial señala que el 29 de noviembre coincide con la festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona.

Ese día, según el propio documento, "el Servicio de Policía Municipal estará dedicado principalmente a atender actos organizados por el Ayuntamiento". Es decir, no podrán ocuparse de cubrir la carpa.

Vox considera este motivo una "ocurrencia y excusa sin fundamento", porque la seguridad de sus mesas la ha asumido siempre la Policía Foral o la Policía Nacional.

La petición para organizar el acto fue registrada el pasado 10 de noviembre, en tiempo y forma. Se iba a celebrar en el barrio de Iturrama, concretamente en la Plaza Félix Huarte.

Insultos y amenazas

En los últimos meses, varias mesas informativas de Vox en la Comunidad Foral han sido objeto de ataques organizados por grupos radicales.

El episodio más reciente tuvo lugar en la Rochapea en febrero, donde un numeroso grupo de encapuchados increpó durante dos horas a los simpatizantes del partido, con amenazas e insultos. Uno de los radicales llegó a volcar la mesa y a destrozar el material informativo, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para evitar daños mayores.

Un día después, la violencia se trasladó a Berriozar. Allí, manifestantes convocados por GKS y Sortu atacaron otra carpa con botellas de vidrio, huevos y amenazas de muerte. La situación obligó a la Policía Foral a cargar con pelotas de goma y porras para dispersar a los atacantes.

La tensión continuó en varias calles, donde se volcaron contenedores y se lanzaron objetos desde balcones.

La secuencia se repitió de nuevo en Beriáin, el 15 de marzo, durante otra mesa informativa del partido. Allí también se registraron lanzamientos de objetos y amenazas contra los militantes de Vox y contra los agentes encargados de garantizar la seguridad del acto.

Estos episodios terminaron finalmente en detenciones. La Policía Nacional y la Policía Foral arrestaron a dos hombres y citaron como investigado a un menor de edad.

A los tres se les atribuyen delitos de desórdenes públicos, amenazas, coacciones, atentado a agentes de la autoridad y un delito de odio.

En las últimas elecciones, en mayo de 2023, Vox obtuvo por primera vez representación en el Parlamento de Navarra, con dos escaños y un 4,27% de los votos.