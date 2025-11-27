Koldo sostiene que el suegro de Sánchez aportó 100.000€ para financiar las primarias de 2017: el presidente "lo dijo, lo escuché"

Las claves nuevo Generado con IA Koldo García afirma que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, aportó 100.000 euros para financiar la campaña de primarias de 2017 de Sánchez. Según Koldo, el dinero para la campaña provenía de las saunas gestionadas por el suegro de Sánchez y se empleó una técnica de 'pitufeo' para fraccionar los ingresos y evitar los límites legales. El 'pitufeo', según Koldo, consistía en pedir a inmigrantes, simpatizantes y conocidos que ingresaran pequeñas cantidades de dinero, normalmente no superiores a 300 euros, para esquivar la fiscalización. Koldo sostiene que escuchó directamente a Pedro Sánchez y Paco Salazar asegurar que la aportación de 100.000 euros por parte de Sabiniano Gómez "ya estaba hecha y gestionada".

Cuando apenas quedan unas horas para que comparezca en el Supremo (12.30), Koldo García ha desvelado que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, financió la campaña de las primarias de 2017 de su yerno.

El juez Leopoldo Puente ha citado al exasesor de Ábalos para decidir si le envía o no a prisión. Pero antes de que eso ocurra, Koldo ha querido utilizar alguna de la información de la que dispone para lanzar un nuevo ataque.

El presidente dijo de él hace un mes en el Senado que no le conocía. Aseguró que su relación con Koldo fue "absolutamente anecdótica". Sin embargo, el exasesor ha demostrado estos días que la relación entre ambos era más sólida de lo que intentaba hacer ver el presidente del Gobierno.

La última muestra la ha dejado en Ok Diario, donde además de señalar que la campaña de 2017 se financió con dinero de las saunas de Sabiniano Gómez sostiene que en esas primarias hubo 'pitufeo' (lavado de dinero a través del fraccionamiento de las cantidades). Y ese 'pitufeo' se hizo utilizando a inmigrantes que ingresaban cantidades que no superaban los 300 euros para esquivar los límites legales.

En un momento dado de la entrevista se le pregunta "¿Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros?" Y García responde que Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Gómez "iba a aportar 100.000 euros". "Posteriormente señalaron: 'Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien'. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché", asegura el que fuera asesor del exministro Ábalos.

Respecto al 'pitufeo' Koldo señala que "eran ingresos de 300 euros los que yo he pedido hacer. A mí me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: 'Entrega tú, tú, tú y tú'".

En un momento dado reconoce que "eso es culpa mía (...). Pero no valoraba que entregaran 1.000, 2.000 y que lo dividiera en 300 euros e ingresa tú aquí y allí… Pues eso es un pitufeo", señala.

Ese 'pitufeo' para financiar las primarias de 2017 en las que salió elegido Pedro Sánchez como secretario general del PSOE se hacía a través de "conocidos, simpatizantes e inmigrantes que eran afiliados del partido". Y también, como reconoce el propio Koldo, a través de algunos que "no eran afiliados y eran simpatizantes".