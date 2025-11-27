Feijóo convoca una protesta este domingo en Madrid 'contra la corrupción' de Sánchez: 'Es la manzana que pudre a los demás'

El PP espera la presencia de dirigentes de otras formaciones, como Vox, y destaca que la convocatoria es para todos los ciudadanos, no sólo para beneficio partidista.

Feijóo afirma que los casos de corrupción no son hechos aislados, sino parte de una degradación que acompaña a Sánchez desde antes de llegar al poder.

La protesta llega tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Alberto Núñez Feijóo convoca una concentración este domingo en el Templo de Debod en Madrid contra la "corrupción" vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado para este domingo una concentración en el Templo de Debod de Madrid "contra los corruptos y quienes los sostienen", en referencia a Pedro Sánchez, "la manzana que ha podrido todo y a todos los que le rodean".

El anuncio llega después del ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde Génova, el líder del PP sostiene que lo sucedido este jueves no es “un hecho aislado", sino parte de "una degradación" que, a su juicio, acompaña al presidente "desde antes de llegar al poder".

La protesta será abierta "a todos los ciudadanos" y no responde “al beneficio de ningún partido"."El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco a hacerlo contra los corruptos".

El PP prevé la presencia de dirigentes de otras formaciones, entre ellas Vox.

