Ábalos ingresa en prisión acusando de "cohecho" a Air Europa y sugiriendo que Begoña Gómez se benefició del rescate

Testimonios y audios publicados señalan la posible entrega de grandes sumas de dinero a cambio del rescate y apuntan a una investigación que podría afectar a miembros del Gobierno.

Declaraciones y mensajes de empresarios implican a Begoña Gómez en presiones para el rescate y en acuerdos económicos con la familia Hidalgo, propietaria de Air Europa.

Ábalos sugiere que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, pudo beneficiarse del rescate a la aerolínea y critica que Air Europa no esté imputada.

José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión acusados de cohecho en relación con el rescate de Air Europa.

José Luis Ábalos ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid) junto a su mano derecha, Koldo García, acusando de "cohecho" a Air Europa y sugiriendo que Begoña Gómez se benefició del rescate de la compañía.

El exministro, en unas declaraciones realizadas al diario El Mundo, ha insinuado la participación de la esposa de Pedro Sánchez en la operación: "¿Por qué no está imputada Air Europa? Porque sería abrir el melón y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Este jueves, el juez Leopoldo Puente ha ordenado el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo por "el riesgo extremo de fuga". Antes de ello, el que fue número dos del PSOE ha apuntado directamente a la relación entre Begoña Gómez y Air Europa.

No es la primera ocasión que aparece el nombre de la mujer de Pedro Sánchez vinculado al rescate de la empresa de la familia Hidalgo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la citó en uno de sus informes por una conversación entre Víctor de Aldama y Koldo.

El empresario afirmó, en un mensaje al exasesor de Ábalos, que Javier Hidalgo llamó a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la aerolínea.

"Está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", aseguró Aldama el 3 de septiembre de 2020 en un whatsapp a Koldo.

En una entrevista exclusiva a Aldama publicada por EL ESPAÑOL, el empresario confirmó que la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez se produjo.

"Es verdad que Javier Hidalgo llamó a Begoña el 3 de septiembre de 2020. Pero habitualmente era Begoña la que llamaba a Javier a través de otra persona, y él ya estaba harto", afirmó.

Aldama aseguró en este periódico que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas. Por eso tenía mucho interés en que esto llegara a buen puerto".

Por tanto, la declaración de Ábalos ahora se suma a la de Aldama en cuanto a que Begoña Gómez pudiera haberse lucrado con el rescate de 475 millones de euros que recibió la aerolínea de los Hidalgo.

El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez se encerró en Moncloa con Nadia Calviño y Ábalos para negociar el rescate de Air Europa.

Esa misma mañana, la esposa del presidente se desplazó a la sede de Globalia para reunirse con Javier Hidalgo, CEO de la matriz de la aerolínea.

Esta cita también es recogida por uno de los informes de la UCO que han sido entregados al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Los Hidalgo patrocinaron, a través de su filial Wakalua, el IE Africa Center que dirigía en aquella época Begoña Gómez.

La empresa de Globalia pactó con la esposa del presidente del Gobierno en enero de 2020 un acuerdo de 40.000 euros mensuales para su proyecto profesional de la Fundación del IE.

Además, el contrato estableció que la filial de Globalia ponía a disposición del IE Africa Center hasta 15.000 euros al año para pagar vuelos del centro de estudios de Begoña Gómez.

Es esta relación tan estrecha entre la mujer del presidente del Gobierno y los Hidalgo la que ha querido señalar Ábalos antes de su entrada en prisión este jueves.

El exministro ha asegurado que se siente "indefenso" y que si él está imputado, debería estarlo también Air Europa.

"Es muy cutre lo que insinúan: que por una nota de prensa, Air Europa me pagó el chalé. ¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho?", afirmó.

Desde el comienzo del caso, no ha parado de crecer la sombra de un posible pago de comisiones por la familia Hidalgo a diferentes miembros del Gobierno.

Por ejemplo, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva un audio de Leonor González Pano, antigua pareja de Aldama e hija de la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros a Ferraz, donde relataba la entrega de medio millón de euros a Koldo García para pagar a Ábalos.

Según González Pano, Aldama y Koldo acudieron "a la casa de Pepe Hidalgo" en vísperas de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa en 2020.

En su domicilio, el dueño de la aerolínea "les tenía una bolsa con cerca de 500.000 euros" que les entregó a ambos para pagar al entonces ministro de Transportes.

Durante la entrega en la casa, situada en la zona de Puerta de Hierro, "Pepe les dice, contad el dinero. Estaba muy interesado, según Víctor, en que Koldo contara el dinero de la bolsa", relató González Pano.

Ese inusitado interés no pasó desapercibido para Koldo y Aldama. De hecho, González Pano relató entonces cómo "se mosquearon los dos". "Víctor fue el que le dijo: Pepe ya lo cuento yo". ¿El motivo? "Creía que Pepe estaba grabando a ellos dos".

Esto coincide con otros testimonios recabados por EL ESPAÑOL que aseguran que "Hidalgo graba todo cuando está en su casa".

Tal y como se puede escuchar en los audios publicados por este diario, fue Aldama quien contó a Leonor González que en ese momento estaban convencidos de que "quería grabarlos recogiendo el dinero".

Air Europa es "el melón" que dice Ábalos que hay que abrir. Según el exministro, existe una clara intención de no investigar a la aerolínea porque se acabará llegando hasta Begoña Gómez.

Fue el primer rescate aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2020 y une a los protagonistas del caso Koldo y el caso Begoña.