Junts comunica al Gobierno que tumbará la senda de déficit y cumple su amenaza de ruptura en el peor momento de Sánchez

El retraso y la falta de apoyos dificultan la presentación y aprobación de los Presupuestos, que no llegarán antes de febrero, obligando a prorrogar las cuentas vigentes en 2026.

El Gobierno pretendía fijar un techo de gasto récord de 216.177 millones en 2026, con un déficit del 2,1% para todas las administraciones y un margen fiscal de 5.484 millones para las comunidades autónomas.

La iniciativa del Gobierno caerá en el Congreso, ya que a la abstención de Podemos se suma el rechazo de Junts, dejando a PSOE y socios sin mayoría frente a PP y Vox.

Junts ha comunicado al Gobierno que votará en contra de la senda de déficit, cumpliendo su amenaza de ruptura y poniendo en riesgo la aprobación del techo de gasto previo a los Presupuestos de 2026.

El Gobierno está avisado y salvo cambio insospechado de última hora, perderá este jueves la votación en el Congreso de la llamada senda de déficit, paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Fuentes de la Moncloa aseguran que el partido de Carles Puigdemont ya les ha informado del sentido de su voto y, por eso, el Gobierno se esfuerza en restar importancia a la derrota y darla por amortizada políticamente.

Hace tiempo que no hay negociaciones formales del Ejecutivo con Junts sobre ningún asunto, y cuando las hubo, el partido independentista ya rechazó la propuesta del Gobierno sobre la llamada senda de déficit.

La noticia le llega a Pedro Sánchez en el peor momento: después de que José Luis Ábalos haya confirmado que tuvo conocimiento de su entrevista con Arnaldo Otegi, el mismo día que la Audiencia Nacional reclama al PSOE que justifique los pagos en metálico y después, también, de que el juez haya citado al secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando por su relación con el caso Leire.

Podemos ya había anunciado el martes que se abstendrá en la votación de este jueves, así que si Junts no cambia en el último momento, la iniciativa del Gobierno decaerá.

Con Junts fuera (siete votos) y Podemos también (cuatro), el PSOE y sus socios suman menos de los 170 noes que reúnen por sí solos PP y Vox.

El Gobierno pretendía aumentar el techo de gasto a un nivel récord de 216.177 millones en 2026, anticipando un déficit del 2,1% para todas las administraciones. Para las comunidades autónomas, se sugiere un déficit del 0,1%, lo que representa un margen fiscal de aproximadamente 5.484 millones de euros.

Tras la votación, la siguiente fase será la nueva presentación en el Congreso del techo de gasto para una previsible nueva derrota y, si se produjera, seguirá en vigor el aprobado en 2022 para los Presupuestos de 2023.

Ya el año pasado, el Congreso tumbó la iniciativa del Gobierno y, cuando iba a votarse por segunda vez, Moncloa lo retiró para evitarse la derrota y luego renunció a aprobar Presupuestos.

Presupuestos en febrero

Ahora se repetirá esa situación, lo que servirá para constatar de nuevo que Pedro Sánchez no tiene un respaldo mayoritario en el Congreso y que los Presupuestos para 2026 pueden seguir el mismo camino.

El Gobierno no ha presentado Presupuestos en lo que va de legislatura, en contra de lo que prevé la Constitución. La ley también establece que las cuentas deben presentarse en el Congreso antes de final de septiembre, lo que tampoco se ha cumplido.

El Gobierno no presentará los Presupuestos antes del mes de febrero, por lo que tendrá que haber prórroga automática el 1 de enero de 2026.

Para entonces, los socialistas creen posible, aunque muy difícil, recomponer las relaciones con Junts si, por ejemplo, se avanza en el uso de las lenguas cooficiales en la UE y, sobre todo, en la aplicación de la amnistía a Puigdemont.

Les favorece que el Congreso está a punto de cerrar hasta febrero por las vacaciones parlamentarias y, por tanto, no habrá votaciones ni opciones de que vuelva a perder más iniciativas hasta entonces.

Moncloa ya ha empezado a quitar importancia de la probable derrota de este jueves. De hecho, empezó Sánchez cuando aseguró en TVE que aunque no se aprobaran los Presupuestos él seguirá en Moncloa hasta 2027.

Ya se busca amortizar la derrota parlamentaria y amortiguar la falta de respaldo.

Sin embargo, en el Gobierno se considera que la votación de este jueves es la primera importante en la que Junts puede mostrar su distanciamiento, tantas veces anunciado en los dos últimos meses.