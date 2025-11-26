Feijóo recuerda ante Rajoy que la moción de 2018 'se pactó con un terrorista' y quien la presentó 'puede ir este jueves a prisión'

El encuentro secreto en el caserío fue confirmado tanto por Ábalos como por Koldo García, aunque Sánchez negó públicamente haberse reunido con Otegi.

Mariano Rajoy, durante la presentación de su libro, criticó el estado de las instituciones y defendió la Monarquía parlamentaria como pilar de estabilidad.

Feijóo vinculó la reunión de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Otegi a la creación de una trama corrupta que, según él, acorrala actualmente al PSOE.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que la moción de censura de 2018 se pactó con Arnaldo Otegi, a quien calificó como "terrorista", y ha señalado que José Luis Ábalos, quien la presentó, podría ir a prisión.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado ante el expresidente Mariano Rajoy que la moción de censura de 2018 "se pactó con un terrorista" y quien la presentó "puede ir mañana a prisión", en referencia al exministro José Luis Ábalos, que declara este jueves ante el Tribunal Supremo.

El líder del PP ha dicho que la reunión de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para armar dicha moción de censura, de la que informó en exclusiva EL ESPAÑOL, fue el "instrumento para que empezara a facturar la trama corrupta" que ahora acorrala al PSOE.

Feijóo, que ha querido arropar a Rajoy en el acto de presentación de su nuevo libro, El arte de gobernar, ha recordado que "el Tribunal Supremo cerca a tres de los cuatro pasajeros del coche de las primarias, y quién sabe si la Audiencia Nacional cercara al número 1", en referencia a Sánchez.

Sus palabras llegan después de que este martes Ábalos haya corroborado la cita del caserío.

El encuentro también ha sido ratificado por Koldo García. El exasesor aseguró que fue él mismo quien llevó al líder del Ejecutivo y a Cerdán al caserío, cercano al pueblo del empresario investigado en el caso, Antxon Alonso.

Sánchez, sin embargo, negó ante la prensa que se reuniera con Otegi.

También por la mañana, durante la sesión de control al Gobierno, Feijóo ha sacado a relucir precisamente la reunión de Sánchez con el líder de Bildu.

"Le inquieta que otro de los suyos entre en prisión, siempre podrá decir que no le conocía como a Otegi", ha dicho.

Y horas después, ha insistido en ese argumento para insistir que los casos de corrupción que afectan a su entorno hacen que "España haya perdido la credibilidad de las instituciones".

Porque, ha advertido Feijóo, "hoy hay más privilegios políticos y territoriales si eres socio del Gobierno".

Y todo ello ante un Mariano Rajoy que vuelve al primer plano precisamente en un momento en el que se habla de la moción que le apartó del poder.

El expresidente ha hecho un duro diagnóstico sobre el estado actual de las instituciones. "No se puede confundir democracia con una mera suma de votos"; "el problema no es la libertad de expresión, si no la mentira".

Y, fiel a su estilo, ha rematado con una frase que ha desatado las carcajadas del auditorio: "Si no eres capaz de decir la verdad, ¡pues cállate!".

También ha denunciado que el Parlamento "se está sometiendo a los intereses del Gobierno de una manera obscena".

"Lo que se está haciendo en nuestro país en los últimos años va en contra de los españoles", ha añadido.

Asimismo, ha aprovechado para defender la Monarquía parlamentaria como pilar de estabilidad, elogiando el papel de Juan Carlos I en la Transición y destacando la "serenidad y madurez" del Felipe VI.

Para concluir, Rajoy ha apuntado que desea que Feijóo llegue a La Moncloa "lo antes posible porque no me gusta en las manos en las que está España".