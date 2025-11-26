Ábalos denuncia que Yolanda Díaz usó su vivienda oficial de ministra para acoger a "personas sin derecho a ello"

Las críticas de Ábalos se producen tras un cruce de declaraciones públicas y poco antes de su comparecencia ante el Tribunal Supremo.

El exministro reprocha a Díaz que la residencia oficial solo está asignada a ministros y sus familias, y cuestiona si fue utilizada por otros.

José Luis Ábalos ha pedido explicaciones a Yolanda Díaz por supuestamente permitir que personas sin derecho hayan usado su vivienda oficial de ministra.

José Luis Ábalos ha pedido este miércoles a Yolanda Díaz que explique por qué "personas sin derecho a ello" han hecho uso de la vivienda oficial que ella ocupa como vicepresidenta segunda del Gobierno pese a que solo está asignada a "ministros y ministras y sus familias".

En un mensaje en X, el exministro ha reprochado a la líder de Sumar que, "antes de llamarme golfo", debería recordar "qué papel jugó cada uno durante la pandemia" de la Covid-19.

"Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha añadido.

Antes de llamarme “golfo”, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío:



Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

La crítica de Ábalos llega 24 horas antes de declarar ante el Tribunal Supremo y tras otro mensaje en X donde confirma que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi se reunieron en un caserío vasco en 2018 para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

