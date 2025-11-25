El último golpe a Puigdemont: Silvia Orriols alienta el fichaje de decenas de alcaldes de Junts, con empate ya en las encuestas

La irrupción de Orriols y su partido amenaza con bloquear la política catalana al sumar fuerzas con Vox, mientras el PSC mantiene ventaja pero con cierto desgaste.

El discurso sobre inmigración y su impacto en regiones rurales favorece el auge de Aliança Catalana, mientras Vox crece en el área metropolitana de Barcelona y Tarragona.

Decenas de alcaldes de Junts, junto a sus candidaturas municipales, planean presentarse bajo las siglas de Aliança Catalana en las próximas municipales, lo que podría debilitar a Junts.

Aliança Catalana, liderada por Silvia Orriols, empata en escaños con Junts según el CEO, situándose como fuerza clave en las provincias de Lérida y Gerona.

Desde hace unos años, hay una palabra que cada cierto tiempo se pasea por los titulares y provoca ataques de pánico en las sedes de los partidos políticos: "sorpasso". Esta vez toca en la política catalana.

El CEO -equivalente a CIS catalán- asigna a Aliança Catalana los mismos escaños que a Junts: entre 19 y 20.

En el PSC ya llevan tiempo trabajando ante la posibilidad de ese sorpasso. Creen que Silvia Orriols, actualmente alcaldesa de Ripoll, será la primera fuerza política en Lérida y Gerona en las próximas elecciones autonómicas.

El golpe para Junts se está gestando y, según han constatado, hay decenas de alcaldes del partido de Puigdemont que, en las próximas municipales, se presentarán bajo las siglas de Aliança Catalana.

"No estamos hablando de pueblos pequeños. Estamos hablando ya de localidades de entre 3.000 y 5.000 habitantes", afirma una fuente ilerdense.

No se irán solos. Les acompañará, en la mayoría de los casos, casi toda la candidatura municipal. Esto creará una imagen de desbandada en las filas del separatismo que acelerará el llamado "efecto Orriols".

Los promotores de esta operación esperan anunciar el trasvase cuando estén más cerca las municipales de 2027, pero "en los pueblos ya es un secreto a voces".

En muchos casos se trata de regidores que llevan décadas en el cargo. Históricamente se han presentado bajo las siglas de CiU y ahora de Junts.

Eso dificultaría un "cordón sanitario" a Orriols, ya que son alcaldes que llevan décadas al frente del consistorio. "Son los mismos de siempre, pero más radicalizados", añaden las mismas fuentes.

Lo que cambia es el discurso sobre la inmigración, que cala más en las provincias más rurales. Gerona tiene un 27% de inmigrantes en la provincia, le siguen Barcelona (25%), Lérida (24,6%) y Tarragona (23,8%).

El discurso sobre inmigración tiende a ser más intenso en las provincias rurales, como Lérida y Gerona, donde la presencia de inmigrantes está muy vinculada al sector agrícola.

En el caso de Barcelona, el auge de Orriols tiene un competidor: Vox.

El partido de Santiago Abascal crece con un discurso similar en el cinturón rojo de Barcelona y también entre los más jóvenes de zonas urbanas. La otra provincia en la que también espera un buen resultado es Tarragona.

¿Presencia en Madrid?

No es la primera encuesta que muestra un crecimiento notable de Silvia Orriols, que actualmente tiene dos escaños en el Parlamento autonómico.

La Vanguardia, en un sondeo de septiembre, ya anticipó que podría igualar a Junts y ERC, aunque en esa ocasión le daba 19 escaños, por 21 que tendría ERC y también Junts.

En lo que coinciden tanto el CEO como la encuesta de Ipsos para el diario barcelonés es en que el PSC de Salvador Illa se situaría a bastante distancia: entre 36 y 39 escaños, lo que muestra cierto desgaste respecto a los 42 actuales.

La irrupción de Orriols en la tercera plaza amenaza con bloquear toda la política catalana, ya que la suma de Aliança y Vox sería de 32 escaños.

De momento, el partido de la alcaldesa de Ripoll promete que no se presentarán a las elecciones generales porque, en palabras de Orriols, su partido "no es una agencia de colocación".

Algo que en el PSC no terminan de creerse. "También lo decía la CUP y acabaron teniendo dos diputados en el Congreso", aseguran en privado. La cuestión es cuándo darán el salto.