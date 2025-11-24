Vox se lanza a por el voto obrero del cinturón rojo de Madrid con un discurso que recuerda al Iglesias del primer Podemos

Vox intensifica su presencia en municipios clave como Aluche, Fuenlabrada y Pinto, intentando quitar votos a PP, PSOE y Más Madrid, y consolidarse en el sur y el Corredor del Henares.

El partido critica tanto al PP como al PSOE, acusando al bipartidismo de abandonar los barrios obreros y proponiéndose como alternativa para solucionar problemas de criminalidad y acceso a la vivienda.

La estrategia busca atraer votantes desencantados de Podemos, jóvenes que votan por primera vez y mayores, con mensajes centrados en la vivienda y la seguridad en barrios populares.

Vox Madrid lanza la campaña "Madrid Sur en Pie" para captar el voto obrero y joven del cinturón rojo de Madrid, tradicionalmente vinculado a la izquierda.

Hay una campaña electoral oficiosa que ya ha comenzado, y no sólo a nivel nacional.

Vox Madrid está replanteando su estrategia y, empujado por los buenos resultados de varias encuestas, se ha lanzado a afianzar un voto que hasta ahora parecía inaccesible al partido: el de la izquierda en Madrid.

El partido de Isabel Pérez Moñino, en su nueva etapa tras la llegada de José Antonio Fúster, quiere conquistar el cinturón rojo madrileño.

Su objetivo es captar voto joven —especialmente de quienes votan por primera vez este año— pero también de los mayores, incluso de Podemos y de quienes llegaron a apoyar a Pablo Iglesias.

"No te imaginas la cantidad de personas mayores que teníamos el otro día", destacan fuentes de Vox, que insisten en representarla "voz" del "Madrid de verdad".

La estrategia lleva trabajándose "mucho tiempo", hablando de los problemas de la vivienda de "los españoles" o de la seguridad de los barrios. Ahora se materializa en la iniciativa "Madrid Sur en Pie".

La campaña arrancó en el barrio de Aluche, en un acto celebrado en el Auditorio Paco de Lucía. Una semana después, se desplazó hasta Fuenlabrada.

Este municipio es clave para el partido: es la ciudad de su candidata, Isabel Pérez Moñino, y uno de esos fortines de la izquierda en los que ni siquiera Ayuso ha logrado penetrar.

Su alcalde, Javier Ayala, es el responsable de una de las mayorías absolutas más afianzadas del PSOE en la Comunidad de Madrid, y el mejor activo de los socialistas en toda la región.

Llegó a sonar para sustituir a Juan Lobato y Pedro Sánchez lo incorporó a la dirección nacional del partido.

Este fin de semana, Vox sigue con su particular tournée del sur y visita Villaverde, un barrio "especialmente castigado", según la formación.

Vox presenta esta campaña con el foco puesto en la seguridad y la vivienda. Problemas que, según ellos, "no son de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común".

Un mensaje directo contra la "casta bipartidista". Palabras que recuerdan a las del Pablo Iglesias en los inicios de Podemos.

Otro ejemplo. En Aluche, Carlos Hernández Quero, portavoz adjunto de Vox en el Congreso y uno de los nombres que suenan para reforzar el equipo de Vox Madrid, se expresaba así contra la presidenta madrileña: "Ayuso ofrece deducciones fiscales a multimillonarios extranjeros y niega la vivienda a los españoles".

"Ana y Anselmo no pueden comprar, y a los fondos mexicanos les ponemos alfombra roja", dijo apelando a la frustración que sufren muchas familias que no pueden acceder a una vivienda.

Inseguridad ciudadana

Ante sus nuevos potenciales votantes, Vox insiste en que el objetivo es dar voz a barrios "abandonados durante décadas", donde la población sufre problemas de criminalidad, falta de vivienda y escasez de infraestructuras y servicios públicos que funcionen.

Es verdad que el cinturón rojo de Madrid ya no es lo que era. En las elecciones autonómicas de 2021, muchos de sus municipios cambiaron el voto hacia el PP, contribuyendo a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.

Getafe, Móstoles, Leganés, Alcorcón o Pinto... el cinturón rojo representa el 25% de los votantes madrileños.

Ahora Vox pretende arrebatar votos no solo al PP, sino a los socialistas y a Más Madrid.

Desde los pasillos de la Asamblea, fuentes de Vox insisten en que sus datos internos son más que positivos y que las encuestas de otros grupos, como PSOE o PP, reflejan su crecimiento.

Aunque algunas de estas encuestas no son públicas, la última de Telemadride sitúa a Vox en una posición ascendente y consolidada, especialmente en municipios clave del cinturón sur y el Corredor del Henares.

En resumen, Vox intenta ser visto como el partido que defiende los intereses de los barrios obreros y populares, ofreciendo soluciones que, aseguran, han sido ignorados durante décadas por "el bipartidismo".