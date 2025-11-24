La Diputación de Almería ha convocado para este lunes dos plenos extraordinarios, en los que se dará cuenta de las renuncias del ya expresidente de la corporación, Javier A. García, y del que fuera vicepresidente segundo, Fernando Giménez, ambos del PP, tras su detención y puesta en libertad provisional en el marco del 'caso mascarillas'.

Según la convocatoria publicada el domingo en el tablón de anuncios de la institución provincial, la primera sesión se celebra a las nueve de la mañana y tiene como objetivo formalizar la salida de ambos dirigentes populares, que presentaron su dimisión el viernes tras ser detenidos dentro de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

La convocatoria abre además los plazos legales que permitirán, en una segunda sesión, la elección del nuevo presidente o presidenta de la corporación provincial.