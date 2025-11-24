-
La Diputación de Almería acoge dos plenos por la renuncia y detención de su presidente
La Diputación de Almería ha convocado para este lunes dos plenos extraordinarios, en los que se dará cuenta de las renuncias del ya expresidente de la corporación, Javier A. García, y del que fuera vicepresidente segundo, Fernando Giménez, ambos del PP, tras su detención y puesta en libertad provisional en el marco del 'caso mascarillas'.
Según la convocatoria publicada el domingo en el tablón de anuncios de la institución provincial, la primera sesión se celebra a las nueve de la mañana y tiene como objetivo formalizar la salida de ambos dirigentes populares, que presentaron su dimisión el viernes tras ser detenidos dentro de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.
La convocatoria abre además los plazos legales que permitirán, en una segunda sesión, la elección del nuevo presidente o presidenta de la corporación provincial.
-
El fiscal general dimite después de ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"
Álvaro García Ortiz ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que pide que el Consejo de Ministros le cese.
“Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", afirma en una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
"En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", añade.
Apunta, además, que tiene un "profundo respeto" a las decisiones de los jueces.
Por último, agradece al Gobierno la "confianza depositada" en él por nombrarle fiscal general del Estado.
-
La AN juzga desde hoy a Jordi Pujol por el enriquecimiento presuntamente ilícito de su familia
La Audiencia Nacional sentará en el banquillo desde este lunes al que fuera presidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
Un tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, con las magistradas María Fernanda García como ponente y Mercedes del Molino juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía pide la pena más alta, 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación.
Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
En el caso del expresident, Anticorrupción solicita 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus otros seis hijos, pide penas de entre 8 y 17 años de prisión.
Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.
-
El Senado interroga hoy al delegado del Gobierno en Madrid, que dirigió la financiación de las primarias de Sánchez
La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo interroga este lunes al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que acudirá al foro en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones primarias del PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.
Martín Aguirre, que también ostentó el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno y fue director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, contestará las preguntas de los senadores a partir de las 11:00 horas.
Será la segunda comparecencia en la Cámara Alta relacionada con la entidad Bancal de Rosas tras la citación, el pasado jueves 20 de noviembre, de Pedro Luis Egea, extesorero de la organización, quien negó desvíos de dinero de Bancal de Rosas al PSOE, si bien reconoció que el procedimiento utilizado para recoger los microcréditos no fue el "habitual", aunque sí fue "legal".
Política