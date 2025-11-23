El PP de María José Catalá, un año después de la dana, se mantiene prácticamente igual que en mayo de 2023. Mantendría con holgura la alcaldía de Valencia al crecer Vox, su socio en el pleno municipal. Así se desprende de la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El sondeo, realizado mediante 1.150 encuestas a residentes en Valencia esta misma semana, entre el 17 y el 20 de noviembre, atribuye a la dirigente una ventaja de 13,6% respecto a Compromís, que se mantiene como segunda fuerza más elegida por los habitantes de la capital del Turia.

Por lo que respecta al PP, la encuesta le atribuye un respaldo del 35,9%, algo inferior al 37% que logró en las últimas elecciones municipales. La aritmética electoral, sin embargo, le otorgaría con este resultado los actuales 13 concejales o incluso 14, uno más.