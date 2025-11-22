-
Macron, Merz y Starmer han debatido sobre el acuerdo de paz de Trump para el futuro de Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, discutieron este sábado el plan estadounidense para Ucrania en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo.
"No puede haber paz en Ucrania sin que se respete la soberanía de los ucranianos", reiteró Macron, en la cumbre del G20.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz de la Casa Blanca que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ve con buenos ojos.
Ucrania y EE.UU. mantendrán consultas en Suiza en los próximos días sobre el plan de paz
El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y jefe negociador del país para un acuerdo de paz, Rustem Umérov, anunció este sábado consultas en Suiza en los próximos días con altos funcionarios de EE.UU. sobre los posibles parámetros de un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.
El proceso se enmarca en el plan impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca una salida negociada al conflicto y podría tener repercusiones parael futuro de Ucrania.
Zelenski designa un equipo negociador para trabajar en un plan de paz "justo"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha designado este sábado un equipo negociador para trabajar con EEUU, Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz "justo y sostenible", que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov, entre otros.
En un decreto firmado por el mandatario, este incluye en el equipo, además del jefe de su oficina y del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, al jefe de la Inteligencia Militar (GRU), Kirilo Budánov, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnatov, y al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko.
Asimismo, participarán en las negociaciones el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia, el vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Yevgueni Ostrianskí, el subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleksandr Poklad, y el asesor de Yermak Oleksandr Bevz.
