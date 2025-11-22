El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, discutieron este sábado el plan estadounidense para Ucrania en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo.

"No puede haber paz en Ucrania sin que se respete la soberanía de los ucranianos", reiteró Macron, en la cumbre del G20.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz de la Casa Blanca que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ve con buenos ojos.



