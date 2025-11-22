-
El PSOE pide el acta a un concejal socialista de Valdemorales detenido por un presunto delito contra la libertad sexual
El PSOE de la provincia de Cáceres ha reclamado la expulsión "inmediata" de un concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valdemorales tras conocerse su detención por un presunto delito contra la libertad sexual y ha solicitado que renuncie a su acta de concejal de forma irrevocable.
El PSOE de la región ha expresado su "más absoluta condena y repulsa" contra todos los actos de violencia hacia las mujeres y sus derechos sexuales y señala que su compromiso con los derechos de las mujeres es "firme".
Sánchez da su pésame a las familias de las víctimas de Asturias: "Hoy es un día triste para todo el país"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado durante esta noche su pesar por el fallecimiento de dos trabajadores este viernes en un accidente registrado en el interior de una mina de Cangas de Narcea y ha dicho en X que "hoy es un día triste para Asturias y para todo el país".
Pedro Sánchez ha enviado a través de esa red social todo su "cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en un derrumbe en Cangas del Narcea. Y toda mi solidaridad con la familia minera. Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país".
Dos trabajadores han fallecido este viernes en un accidente en una mina subterránea de Cangas del Narcea, en el suroccidente asturiano, por un desprendimiento de materiales, ocho meses después de que otros cinco mineros perdieran la vida en Cerredo por una explosión de gas grisú.
