El PSOE de la provincia de Cáceres ha reclamado la expulsión "inmediata" de un concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valdemorales tras conocerse su detención por un presunto delito contra la libertad sexual y ha solicitado que renuncie a su acta de concejal de forma irrevocable.

El PSOE de la región ha expresado su "más absoluta condena y repulsa" contra todos los actos de violencia hacia las mujeres y sus derechos sexuales y señala que su compromiso con los derechos de las mujeres es "firme".