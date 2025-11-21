Tellado se engancha en TVE con Intxaurrondo al denunciar que se hable de "golpismo judicial" por la condena al fiscal general

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Tellado, secretario general del PP, calificó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "delincuente" tras su condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso González Amador. Tellado acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener a García Ortiz en el cargo y de intentar influir en la Justicia, exigiendo responsabilidades políticas al Ejecutivo. Durante la entrevista en TVE, Tellado criticó que se hable de "golpismo judicial" y defendió la independencia de jueces y magistrados frente a presiones políticas. Respecto al caso de la pareja de Ayuso, Tellado rechazó que la presidenta madrileña sea responsable de las acciones de su pareja, considerando inadecuado juzgarla por ello.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que ha quedado "acreditado" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un "delincuente" y ha denunciado que se hable de "golpismo judicial", tras su condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Hoy en España tenemos un fiscal general del Estado que es un delincuente. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Tribunal Supremo", ha declarado Tellado en una entrevista en 'TVE' que le estaba realizando la periodista Silvia Intxaurrondo.

El número dos del PP ha indicado que "nunca un fiscal general del Estado imputado debió mantenerse en el cargo" ni el Gobierno debió "permitirlo". Por eso, ha dicho que, aparte de la responsabilidad judicial, hay una "responsabilidad política máxima" por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "lo ha nombrado" y lo ha "mantenido", buscando "incidir" en la posición de los magistrados del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo está formado por jueces y magistrados independientes. La sentencia lo demuestra, porque pese a todas las presiones del Gobierno, han dictado lo que han creído oportuno.



"Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez, del partido de Pedro Sánchez, y atacar a una rival política del PP", ha manifestado.

Acusaciones contra Sánchez

Después de que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dijera tras conocer el fallo que iba a "morderse la lengua y ser prudente", Tellado ha dicho que es "gravísimo que el Gobierno haya salido" de esa forma y ha pedido respetar la ley y las decisiones judiciales, "que es lo que se pide a cualquier demócrata en nuestro país".

"Los magistrados, los jueces, los fiscales de nuestro país son profesionales que respetan la ley y que hacen cumplir la ley en nuestro país y nadie está por encima de los juzgados en España, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el presidente del Gobierno por mucho que lo crea", ha enfatizado.

El secretario general del PP ha insistido en que "ha quedado acreditado" que García Ortiz "es un delincuente y que tiene que ser inhabilitado". "Él no se quiso apartar, el Gobierno no lo quiso apartar y quien lo aparta de sus funciones es nada más y nada menos que el Tribunal Supremo", ha aseverado, para añadir que el responsable político es Pedro Sánchez, que está "manchando y denigrando la democracia" en España, ha indicado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A su entender, García Ortiz "probablemente ha sido condenado siguiendo instrucciones del Gobierno de España". "Nadie borra nada que le puede eximir de responsabilidades y si el fiscal general del Estado borró sus correos electrónicos o su teléfono móvil, es probablemente porque estaba encubriendo a quien le dio la orden, a quien le dio la instrucción de delinquir", ha manifestado.

Al ser preguntado por las declaraciones que en su día realizó el exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, asegurando que el PP controla la Sala Segunda del TS por detrás, Tellado ha afirmado que le estaban preguntando por declaraciones de un cargo en "una etapa anterior" a la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP.

En cualquier caso, ha subrayado que "nadie controla a los jueces" en España, que "hacen su trabajo desde la libertad, la profesionalidad y la independencia absoluta", "pese a todas las presiones de ministros y del mismísimo presidente del Gobierno".

Sobre Ayuso

Al ser preguntado si la dirección del PP sabía de los problemas fiscales del novio de Ayuso desde junio de 2022 como la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tellado ha replicado que no se dedican a "fiscalizar las relaciones personales" de ningún miembro del PP y ha añadido que le parece de "muy mal gusto" juzgar a una persona "por lo que pueda hacer su pareja sentimental".

"Creo además que la presidenta Ayuso no es responsable de lo que haya podido hacer su pareja en un tiempo anterior en el que ni siquiera era su pareja", ha dicho, para añadir que ese tipo de cuestiones encierran "un machismo tremendamente peligroso y preocupante".

Tellado ha subrayado que el novio de Ayuso "no ejerce ningún cargo público" y "no está bajo la responsabilidad de ningún partido político". "Y por lo tanto, a la pareja de la presidenta Ayuso hay que tratarla como un ciudadano particular porque lo es y porque no está sujeto al control de la esfera pública. Y la señora Ayuso no es responsable de la actividad privada de su pareja", ha resaltado.

Durante la entrevista, Tellado ha asegurado que le "preocupa enormemente" que desde una televisión pública se hable de "golpismo judicial", algo que, ha calificado de "muy grave" y de "irresponsabilidad absoluta". "Respeto a las decisiones judiciales, respeto al Tribunal Supremo", ha demandado.

En este sentido, ha recalcado que el Poder Judicial "es independiente" en España y "no sigue las indicaciones de nadie". "Yo pido respeto a los magistrados del Tribunal Supremo y respeto al Poder Judicial en todos los casos, dicte lo que dicte", ha abundado.