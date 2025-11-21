La prensa internacional considera la condena al fiscal general como "un duro golpe contra Sánchez"

La prensa resalta la dimensión política del caso, al involucrar a figuras cercanas al Gobierno y a la oposición, y subraya la creciente polarización y cuestionamientos sobre la independencia judicial en España.

Diversos medios extranjeros destacan el impacto político de la sentencia, señalando que supone un duro golpe para el presidente Pedro Sánchez, quien defendió reiteradamente la inocencia de García Ortiz.

La condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha sido calificada por la prensa internacional como un hecho sin precedentes en la historia de España.

La prensa internacional se hizo eco este jueves del "hecho histórico" por el que España se convirtiera en la primera democracia occidental donde el fiscal general del Estado es condenado por un delito grave. Es más, no pocos medios señalaron a Pedro Sánchez como el principal "golpeado" por los lazos políticos del caso.

El más explícito fue el diario progresista británico The Guardian que titulaba su información como "Duro golpe para el presidente del Gobierno español tras la condena del fiscal general en el caso de las filtraciones".

El prestigioso periódico de Londres destacaba la condena a Álvaro García Ortiz, "fiscal general del Estado desde 2022", a dos años de inhabilitación "por ser culpable de filtrar información confidencial" sobre Alberto González Amador.

The Guardian.

Y señalaba explícitamente que "este veredicto representa un golpe significativo para el primer ministro socialista Pedro Sánchez, quien ha insistido reiteradamente en la inocencia del fiscal general" y quien enfrenta "presiones crecientes debido a una serie de acusaciones de corrupción contra su familia y sus subordinados en el partido".

Es más, el Guardian remarcaba que "González Amador es pareja de Isabel Díaz Ayuso, una prominente política de derecha y presidenta de la región de Madrid, quien ha sido una de las críticas más fuertes contra Sánchez".

Y contextualizaba el caso recordando que Ayuso argumentó que el fiscal filtró los datos en connivencia con Moncloa para "dañar su reputación". Además de que González Amador "declaró ante el tribunal que el fiscal general lo había destruido completamente".

The Telegraph

El rotativo conservador The Telegraph fue aún más explícito en el enfoque de su información sobre el caso: "El fiscal general de la izquierda en España, culpable de una filtración dirigida contra la líder conservadora de Madrid".

The Telegraph.

Para este diario resulta reseñable toda la trazabilidad ideológica de los protagonistas del caso.

García Ortiz, el "condenado fiscal general del Estado", recuerda el Telegraph, fue "nombrado por el Gobierno de izquierdas del primer ministro Pedro Sánchez", y ahora ha sido "sentenciado por filtrar información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal que involucra a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, líder de su oposición en Madrid".

La información destaca, asimismo, que "esta sentencia constituye un precedente sin igual contra una figura legal de tan alto rango". Y reseña que, aunque García Ortiz negó ser la fuente de las filtraciones, "sí admitió haber utilizado la información del caso para redactar un comunicado de prensa".

Es más, The Telegraph remarca que el juicio se ha celebrado "en medio de tensiones crecientes entre el Gobierno y sectores de la judicatura española, a quienes Sánchez ha acusado de practicar 'lawfare' en un intento por expulsar su coalición de izquierda del poder". Y que el presidente se permitió, "de manera excepcional, expresar su opinión de que el fiscal general era inocente".

The Independent

El medio liberal también informaba con el enfoque de que el Tribunal Supremo de España "encontró culpable el jueves al fiscal general del país, Álvaro García Ortiz, de filtrar información confidencial sobre la pareja sentimental de una destacada política conservadora y rival del Gobierno".

De hecho, la condena que se alcanzó, recuerda el Independent, "en una votación dividida de 5-2", también representa para este periódico "un golpe para el primer ministro Pedro Sánchez, quien defendió a García Ortiz durante la larga investigación y juicio".

The Independent.

El diario reseña la primera reacción del Gobierno, por boca de Félix Bolaños. El ministro de Justicia declaró que "respeta la decisión, pero no la comparte".

Para The Independent, una de las cuestiones más llamativas es que éste es sólo el primero de "varios que implican a personas cercanas a Sánchez".

Le Figaro

En la prensa francesa, el enfoque de Le Figaro era más plano: "El fiscal general del Estado fue multado e inhabilitado para ejercer la abogacía por violar el secreto judicial".

Eso sí, en el rotativo galo también se incidía en que este es un caso "sin precedentes en la historia" de España. Y que "el más alto magistrado del país" fue nombrado en 2022 "a propuesta del Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez".

Le Figaro.

Y que García Ortiz ahora ha sido juzgado y condenado por haber "divulgado a periodistas un correo electrónico confidencial relacionado con un empresario, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura destacada de la oposición de derecha".