La prensa internacional considera la condena al fiscal general como "un duro golpe contra Sánchez"
Medios de Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania y EEUU destacan la brecha entre la judicatura y el Gobierno español, "enfrentado a múltiples casos de corrupción" que afectan a "la familia y subordinados" del presidente.
Más información: El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como fiscal general.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha sido calificada por la prensa internacional como un hecho sin precedentes en la historia de España.
Diversos medios extranjeros destacan el impacto político de la sentencia, señalando que supone un duro golpe para el presidente Pedro Sánchez, quien defendió reiteradamente la inocencia de García Ortiz.
La prensa resalta la dimensión política del caso, al involucrar a figuras cercanas al Gobierno y a la oposición, y subraya la creciente polarización y cuestionamientos sobre la independencia judicial en España.
La prensa internacional se hizo eco este jueves del "hecho histórico" por el que España se convirtiera en la primera democracia occidental donde el fiscal general del Estado es condenado por un delito grave. Es más, no pocos medios señalaron a Pedro Sánchez como el principal "golpeado" por los lazos políticos del caso.
El más explícito fue el diario progresista británico The Guardian que titulaba su información como "Duro golpe para el presidente del Gobierno español tras la condena del fiscal general en el caso de las filtraciones".
El prestigioso periódico de Londres destacaba la condena a Álvaro García Ortiz, "fiscal general del Estado desde 2022", a dos años de inhabilitación "por ser culpable de filtrar información confidencial" sobre Alberto González Amador.
Y señalaba explícitamente que "este veredicto representa un golpe significativo para el primer ministro socialista Pedro Sánchez, quien ha insistido reiteradamente en la inocencia del fiscal general" y quien enfrenta "presiones crecientes debido a una serie de acusaciones de corrupción contra su familia y sus subordinados en el partido".
Es más, el Guardian remarcaba que "González Amador es pareja de Isabel Díaz Ayuso, una prominente política de derecha y presidenta de la región de Madrid, quien ha sido una de las críticas más fuertes contra Sánchez".
Y contextualizaba el caso recordando que Ayuso argumentó que el fiscal filtró los datos en connivencia con Moncloa para "dañar su reputación". Además de que González Amador "declaró ante el tribunal que el fiscal general lo había destruido completamente".
The Telegraph
El rotativo conservador The Telegraph fue aún más explícito en el enfoque de su información sobre el caso: "El fiscal general de la izquierda en España, culpable de una filtración dirigida contra la líder conservadora de Madrid".
Para este diario resulta reseñable toda la trazabilidad ideológica de los protagonistas del caso.
García Ortiz, el "condenado fiscal general del Estado", recuerda el Telegraph, fue "nombrado por el Gobierno de izquierdas del primer ministro Pedro Sánchez", y ahora ha sido "sentenciado por filtrar información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal que involucra a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, líder de su oposición en Madrid".
La información destaca, asimismo, que "esta sentencia constituye un precedente sin igual contra una figura legal de tan alto rango". Y reseña que, aunque García Ortiz negó ser la fuente de las filtraciones, "sí admitió haber utilizado la información del caso para redactar un comunicado de prensa".
Es más, The Telegraph remarca que el juicio se ha celebrado "en medio de tensiones crecientes entre el Gobierno y sectores de la judicatura española, a quienes Sánchez ha acusado de practicar 'lawfare' en un intento por expulsar su coalición de izquierda del poder". Y que el presidente se permitió, "de manera excepcional, expresar su opinión de que el fiscal general era inocente".
The Independent
El medio liberal también informaba con el enfoque de que el Tribunal Supremo de España "encontró culpable el jueves al fiscal general del país, Álvaro García Ortiz, de filtrar información confidencial sobre la pareja sentimental de una destacada política conservadora y rival del Gobierno".
De hecho, la condena que se alcanzó, recuerda el Independent, "en una votación dividida de 5-2", también representa para este periódico "un golpe para el primer ministro Pedro Sánchez, quien defendió a García Ortiz durante la larga investigación y juicio".
El diario reseña la primera reacción del Gobierno, por boca de Félix Bolaños. El ministro de Justicia declaró que "respeta la decisión, pero no la comparte".
Para The Independent, una de las cuestiones más llamativas es que éste es sólo el primero de "varios que implican a personas cercanas a Sánchez".
Le Figaro
En la prensa francesa, el enfoque de Le Figaro era más plano: "El fiscal general del Estado fue multado e inhabilitado para ejercer la abogacía por violar el secreto judicial".
Eso sí, en el rotativo galo también se incidía en que este es un caso "sin precedentes en la historia" de España. Y que "el más alto magistrado del país" fue nombrado en 2022 "a propuesta del Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez".
Y que García Ortiz ahora ha sido juzgado y condenado por haber "divulgado a periodistas un correo electrónico confidencial relacionado con un empresario, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura destacada de la oposición de derecha".
Para Le Figaro, la condena "representa un duro golpe para Pedro Sánchez y su Gobierno, que siempre han defendido a Álvaro García Ortiz y asegurado creer en su inocencia". Eso sí, el diario francés recuerda que González Amador aún "deberá ser juzgado próximamente por fraude fiscal en el expediente que está en el corazón de este proceso judicial histórico".
Deutschlandfunk (Alemania)
La radio pública alemana informó asimismo sobre este "caso sin precedentes en España", ya que "por primera vez en la historia del país", un fiscal general en ejercicio comparecía ante un tribunal.
A pesar de que el enfoque de la información es neutral, "El fiscal general de España, condenado a una multa y a la inhabilitación para ejercer el cargo", el cuerpo de la noticia sí reseña los lazos políticos del asunto.
"El fiscal estaba acusado de filtrar un correo electrónico confidencial vinculado a una investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso", reseña Deutschlandfunk, "una destacada líder de la oposición conservadora y presidenta de la Comunidad de Madrid".
Del mismo modo, se destaca que a García Ortiz "lo nombró en 2022 el Gobierno de izquierda, lo que ha añadido una dimensión política adicional al caso".
La radio pública germana destaca también la doble vertiente de la condena, "un acontecimiento de gran trascendencia en el sistema judicial español" y que "genera importantes consecuencias políticas".
Según su información, "el caso ha polarizado aún más el debate político en España, con la oposición conservadora señalando el episodio como prueba de una supuesta instrumentalización partidista de las instituciones del Estado". La sentencia concluye el medio, "plantea interrogantes sobre la independencia y el funcionamiento de las altas instancias de la Justicia española".
Die Zeit
El semanario liberal alemán informa de la condena al fiscal general "por violación del secreto judicial mediante la revelación de información confidencial" como de "un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial española" y un "caso de gran trascendencia política".
El título de su noticia en la edición web no tiene enfoque alguno, y se limita a reseñar: "El fiscal general español, Álvaro García Ortiz, declarado culpable por el Tribunal Supremo".
Pero el texto explica que la filtración contenía datos fiscales del empresario Alberto González Amador, "quien es la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura destacada de la oposición conservadora".
Y aunque el medio germano recuerda que numerosos periodistas que comparecieron como testigos "ante el tribunal aseguraron que García Ortiz no había sido la persona que les proporcionó la información confidencial", la sentencia representa "un duro revés para el Gobierno de izquierda del presidente Pedro Sánchez".
Además, destaca que "el fallo llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo español, que actualmente enfrenta diversas investigaciones por corrupción que afectan a familiares del presidente y a miembros destacados de su partido".
Diário de Notícias
Uno de los periódicos de mayor tirada y prestigio de Portugal, el centrista Diário de Notícias, informó este jueves de que "El fiscal general español fue condenado por revelar información personal".
El rotativo destacaba lo "controvertido" del caso y que "la sentencia no fue unánime", así como que el fiscal general deberá "indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta del gobierno regional de Madrid del Partido Popular".
Al diario luso no se le escapaba la "gran dimensión y polémica política" del asunto, "por involucrar [a una] figura prominente de la oposición de derecha", y que "también afectó al Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez".
Eso sí, reseña su información que "cientos de personas tuvieron acceso a las comunicaciones" objeto de investigación, y que los periodistas que revelaron el contenido del correo "negaron durante el juicio que García Ortiz fuera su fuente de información".
The Washington Post
"El fiscal general fue declarado culpable de filtrar información en un caso de fraude fiscal de la pareja de una rival política", titulaba The Washington Post en Estados Unidos.
El prestigioso periódico cercano a las tesis del Partido Demócrata informaba de la condena a García Ortiz por "filtrar información confidencial sobre la pareja sentimental de una destacada política conservadora y rival del Gobierno de Pedro Sánchez".
Su información destacaba el "duro golpe" para el presidente, tras haber "defendido a García Ortiz durante la investigación y el juicio". Es más, se hacía eco de que "el Gobierno de España declaró que respeta la decisión, pero no la comparte".
También destacaba el WaPo que este caso "es sólo uno de varios que han implicado a personas cercanas a Sánchez".
Associated Press
Un enfoque muy similar planteaba la agencia de noticias AP: "El fiscal general de España, culpable de una filtración en un caso de fraude fiscal contra la pareja de una rival política".
Según su información, el Tribunal Supremo "prohibió a García Ortiz ejercer su cargo durante dos años mediante una votación dividida de 5-2". Eso sí, reseñaba que "la decisión representa un golpe para el primer ministro Pedro Sánchez, quien defendió a García Ortiz durante el proceso".