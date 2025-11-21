El Gobierno elogia al Fiscal tras su condena, ministros piden su indulto y el portavoz del PSOE tilda la sentencia de "vergüenza"
El Supremo condena a García Ortiz tanto por la filtración del correo como por la nota de prensa sobre González Amador
Editorial: Las 4 razones por las que la condena del fiscal general obliga a dimitir a Sánchez
-
El ministro Planas admite tener "gran curiosidad" por ver "cómo argumenta" el Supremo la condena al fiscal general
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado este viernes "realmente sorprendido" por la condena a dos años de inhabilitación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador y ha reconocido sentir "gran curiosidad por ver cómo va a argumentar el fallo la Sala Segunda".
En una entrevista en Canal Sur Televisión, Planas ha asegurado que "lo primero que habrá que hacer es leer la sentencia y la sentencia no está escrita" y ha compartido la reflexión del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de diferenciar entre el "respeto absoluto desde el punto de vista jurídico y legal a una sentencia de la Sala Segunda del Supremo" y la valoración "moral y de juicio" sobre la decisión del tribunal.
"Yo continuo pensando y realmente estoy sorprendido de cómo va a argumentar la Sala Segunda este fallo. De lo que hemos seguido del juicio no se ha visto ningún elemento de ninguna revelación (de secretos), más bien al contrario. Los propios periodistas que han estado allí han explicado muy bien cómo se conocía públicamente el tema", ha añadido el titular de Agricultura, que ha querido dejar claro que "en todo caso no me parece una buena noticia".
-
"¿Quién va a pedir perdón a los españoles?": la pregunta de Feijóo a Sánchez en la sesión de control del próximo miércoles
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Pedro Sánchez en la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso, "¿quién va a pedir perdón a los españoles?", después de que el fiscal general del Estado, al que el propio presidente del Ejecutivo sentenció como inocente, haya sido condenado.
Fuentes del PP recuerdan que fue Sánchez quien dijo que mucha gente había pedido la dimisión de García Ortiz sin pruebas y con falsas acusaciones y bulos, lanzando en su día la pregunta de "¿quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?". "Un lenguaje impropio de un presidente del Gobierno", dicen desde el partido.
"Más recientemente, en una nueva intromisión de inusitada gravedad en las funciones del Poder Judicial, Sánchez señaló que la sentencia tendría que ser exculpatoria, insistiendo en la inocencia del fiscal general. Por ello, el presidente Feijóo quiere que Sánchez responda en sede parlamentaria quién considera ahora que debe pedir perdón a los españoles, ya que quien tiene que pedir disculpas a la Justicia y a la ciudadanía es el propio Pedro Sánchez, por nombrar a este fiscal, utilizarlo para sus intereses y manosear de forma tan burda las instituciones", añaden.
-
La Unión Progresista de Fiscales dice que García Ortiz es "inocente": "Estamos noqueados, tristes y en shock"
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente", y que la condena impuesta por el Supremo sobre él tendrá "consecuencias profundas para la confianza en la Justicia".
"Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia", ha declarado este jueves en la Ser.
Desde la UPF han señalado que no encuentran "ningún elemento probatorio que permita sostener esta condena en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental" y que, por ende, es una decisión de la que tienen que "conocer la motivación".
"Nos parece muy grave que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica", añade.
El presidente de la UPF ha expresado que hoy "es uno de los días más tristes" de su carrera profesional, y ha admitido que "jamás" pensó que "esto podía pasar". "Estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional", ha confesado.
-
El Palacio Real y el Congreso acogen los actos del 50 aniversario de la Monarquía sin el emérito y c on boicot de Vox y los socios de Sánchez
El Palacio Real y el Congreso de los Diputados acogen este viernes los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Monarquía que, presididos por los reyes y sus hijas, tendrán como una de sus protagonistas a la reina Sofía, a la que su hijo, Felipe VI, impondrá el Toisón de Oro por sus servicios al país y a la Corona.
A los dos actos institucionales de este viernes, que se celebran la víspera del 50 aniversario del 22 de noviembre de 1975 cuando, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey, no ha sido invitado el rey emérito, mientras que al del Congreso han rechazado asistir EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, Sumar y Vox.
Un centenar de invitados acudirán al primer acto institucional, que se celebrará a las 10:30 horas en el Palacio Real de Madrid, y en el que se impondrá la insignia de la Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción de la Corona, además de a la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, concedidas por Felipe VI por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".
Posteriormente, la Familia Real se trasladará al Congreso de los Diputados para presidir el coloquio ’50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, que se celebrará en la Sala Constitucional de la Cámara Baja.
-
La jueza de la dana cita este viernes como testigos a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana tomará declaración como testigos este viernes, 21 de noviembre, al candidato a 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y al dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el jefe del Consell ahora en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, día de autos.
Así constó en una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia, donde señala la citación del dueño del restaurante a las 9.30 horas de ese día y la del dirigente del PP para dos horas después.
La fecha de declaración de ambos testigos se ha fijado después de que la magistrada acordara la citación de ambos y la del núcleo de asesores y altos cargos de Presidencia más cercanos a Mazón, -aunque para estos no hay día establecido-, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Compromís, o de oficio en algún caso.
En el caso de Pérez Llorca, la citación obedece a las llamadas que realizó el día de la dana la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa. Respecto al dueño de El Ventorro, la magistrada señala que fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comían Mazón y la periodista y por si pudo haber escuchado alguna llamada del 'president' con la exconsellera.
-
Óscar López dice que la condena a García Ortiz lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso"
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que la condena impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso".
"No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas, como te atrevas, va pa'lante', como dice Miguel Ángel Rodríguez", ha declarado este jueves en la Ser.
Ha confesado que al escuchar el fallo ha sentido "mucha desolación" que se ha tornado en "indignación y ganas de pelear y hacer frente" a algo que, a su juicio, "pone en riesgo ciertos valores democráticos, respeto al Estado de Derecho y que la regla sea igual para todos".
"Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?", se ha cuestionado.
López ha lamentado que cree que "hay gente que politiza la Justicia", y ha asegurado que la condena es "absolutamente injusta" y "muy deprimente para los demócratas" porque "lanza un mensaje intolerable".
"Este fallo no hace justicia y tiene un mensaje político evidente. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito, que es en la pareja de la señora Ayuso, para montar una operación de victimización de la señora Ayuso", ha criticado.