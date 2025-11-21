El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado este viernes "realmente sorprendido" por la condena a dos años de inhabilitación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador y ha reconocido sentir "gran curiosidad por ver cómo va a argumentar el fallo la Sala Segunda".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Planas ha asegurado que "lo primero que habrá que hacer es leer la sentencia y la sentencia no está escrita" y ha compartido la reflexión del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de diferenciar entre el "respeto absoluto desde el punto de vista jurídico y legal a una sentencia de la Sala Segunda del Supremo" y la valoración "moral y de juicio" sobre la decisión del tribunal.

"Yo continuo pensando y realmente estoy sorprendido de cómo va a argumentar la Sala Segunda este fallo. De lo que hemos seguido del juicio no se ha visto ningún elemento de ninguna revelación (de secretos), más bien al contrario. Los propios periodistas que han estado allí han explicado muy bien cómo se conocía públicamente el tema", ha añadido el titular de Agricultura, que ha querido dejar claro que "en todo caso no me parece una buena noticia".