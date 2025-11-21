Armengol evita mencionar al Emérito en el 50 aniversario de la Monarquía, con plantón de todos los líderes menos Feijóo

Participaron figuras destacadas como la filósofa Adela Cortina, el historiador Juan Pablo Fusi y el periodista Iñaki Gabilondo, quienes debatieron sobre la legitimidad y el papel de la monarquía en la historia reciente de España.

El acto contó con la presencia de la Familia Real y la ausencia de líderes de Vox, Sumar, Podemos y partidos nacionalistas, que justificaron su plantón por motivos políticos; solo Alberto Núñez Feijóo asistió como líder nacional.

Felipe VI recordó la proclamación de Juan Carlos I como rey en 1975 y el inicio de una nueva etapa histórica, mientras expertos y periodistas analizaron el papel de la monarquía en la consolidación democrática.

Francina Armengol evitó mencionar explícitamente a Juan Carlos I durante la conmemoración del 50 aniversario de la monarquía parlamentaria, aunque diversas intervenciones destacaron su papel en la Transición y la democracia.

Era el protagonista del evento. Se glosó su figura aunque no estaba presente, pero su nombre flotaba en el ambiente. Tampoco fue mencionado por la anfitriona, Francina Armengol, quien conmemoró el medio siglo de monarquía parlamentaria sin aludir ni una sola vez al artífice: Juan Carlos I.

La presidenta de la Cámara Baja hizo una breve referencia a su papel, asegurando que la Transición se “construyó” con “el empeño” de “la sociedad civil y de las instituciones, incluida la monarquía”.

En cambio, Felipe VI, encargado de cerrar el acto, recordó que este sábado se cumplirán 50 años desde que “en este Congreso tuvo lugar la Proclamación del Rey Juan Carlos I que abría una nueva etapa en nuestra historia”.

El encuentro, definido por uno de los participantes, el periodista Fernando Ónega, como un “acto con intención académica en forma de coloquio”, se celebró en la Sala Constitucional del Congreso bajo el título: “50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia”.

Los participantes glosaron el papel de Juan Carlos I ante la atenta mirada de Felipe VI. “¿Quién se atreve a regatear méritos a la figura del Rey? Recibe un poder total y lo entrega”, afirmaba el periodista Iñaki Gabilondo.

El veterano locutor afirmaba que la monarquía es "transversal" y alertaba ante el monarca del riesgo de "ser abducido por camarillas o grupos".

El historiador Juan Pablo Fusi centró su intervención en el 23-F y subrayó que “la firmeza del Rey Juan Carlos I ante el golpe le dio no la legitimidad jurídica, que ya tenía, pero sí una legitimidad plenamente democrática”.

Por su parte, el historiador y expresidente del Senado, Juan José Laborda, destacó que “el Rey Juan Carlos I comprendió que lo que sintetizaba democracia o monarquía era Europa cosmopolita”.

El socialista, que estuvo al frente de la Cámara Alta entre 1989 y 1995, hizo un alegato en contra del revisionismo que, a su juicio, emprenden los políticos.

"Por favor, señores del Gobierno y señores de la oposición. Hagan punto y aparte. Nosotros lo hicimos en 1978 y dijimos que estudien el pasado quien tuvo la culpa, no los políticos, sino que lo dejen en manos de los historiadores", aseguró Laborda.

A lo que Ónega se preguntó: "¿Por qué aparecen más símbolos de rencor entre los jóvenes de hoy que entre que hace menos de un siglo se mataban entre sí?"

Además, han participado la filósofa Adela Cortina que ha destacado que Felipe VI es "un Rey fiable" y la catedrática de derecho constitucional, Rosario García Mahmut.

Plantón de Vox, Sumar y separatistas

Al evento acudió la Familia Real - Don Felipe, Doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Leonor- pero se ausentó Pedro Sánchez, que sí asistió al acto de imposición de los Toisones de Oro en el Palacio Real.

El presidente del Gobierno excusó su ausencia porque tenía que viajar a Sudáfrica para participar a partir de este sábado en la cumbre del G20.

También faltaron otros líderes: nadie de Sumar o Podemos, ni tampoco el líder de Vox,Santiago Abascal.

Desde la formación de derecha radical lo han justificado porque no quieren "compartir espacio con un Gobierno corrupto que utiliza a todas las instituciones del Estado -también a La Corona- para tratar de blanquearse y fingir una normalidad institucional que no existe".

Los partidos nacionalistas y separatistas escudaron su plantón, según un comunicado conjunto emitido por BNG, Bildu y ERC en que "el mantenimiento de la estructura heredada del franquismo constata que no habrá verdadera democracia mientras la jefatura del Estado no sea elegida por el pueblo y se niegue el derecho a decidir de las naciones catalana, vasca y galega".

Como líder nacional, solo estuvo Alberto Núñez Feijóo, acompañado por representantes políticos de PP y PSOE.

Entre los asistentes se encontraban la vicepresidenta primera,María Jesús Montero; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los únicos portavoces parlamentarios de PP, Ester Muñoz, y PSOE, Patxi López.

También estaba el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.