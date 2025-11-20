Por qué Franco murió en la cama: para un 46% por la represión y temor a otra guerra, para un 43% por la conformidad social y el desarrollo económico

El 12,4% considera que la condescendencia internacional también contribuyó a la longevidad del franquismo, especialmente entre los simpatizantes de Sumar y Podemos.

Las diferencias por ideología son notables: para los votantes de izquierda prima la represión, mientras que la derecha señala el consenso social y la prosperidad económica.

El 43,5% destaca otros factores como la conformidad social (23,4%) y el desarrollo económico (18,1%) como causas principales de la larga permanencia de Franco en el poder.

Un 46% de los españoles atribuye la muerte de Franco en la cama a la represión del régimen y al miedo a una nueva guerra civil, según una encuesta de SocioMétrica.

Así lo revela el exhaustivo sondeo sobre el franquismo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del 50 aniversario de su desaparición.

Sin embargo, un 43,5% de los encuestados apunta a otros elementos: un 23,4% menciona "la conformidad de una mayoría de españoles" y un 18,1% "el desarrollo económico de España".​

Los datos muestran que, medio siglo después, la sociedad española sigue dividida sobre cómo interpretar aquel periodo.

La fractura se acentúa al mirar por partidos. Para los votantes socialistas, la represión es el principal motivo que explica la permanencia de Franco en el poder. Así lo considera un 68,3% de simpatizantes del PSOE. También un 59,5% de los votantes de Sumar y Podemos.

En el extremo opuesto, sólo un 1,9% de los votantes de Vox y un 10,8% de los del PP comparten esta visión.​

Para la derecha, Franco murió en la cama por motivos ligados al consenso social y a la prosperidad económica. Un 44,8% de los votantes de Santiago Abascal señala "la conformidad de una mayoría de españoles" como razón principal, frente a un 37,6% de simpatizantes de Alberto Núñez Feijóo.

La encuesta muestra también diferencias significativas por edad. Los mayores de 60 son quienes más justifican la pervivencia de Franco por la "fuerte represión": un 43,8%.

Entre los más jóvenes, esta explicación pierde fuerza y se queda en el 32,6%, una diferencia lógica si se tiene en cuenta que son generaciones crecidas en democracia.

Por sexo también se observan diferencias. Las mujeres mencionan con más frecuencia que el desarrollo económico del país fue una de las claves de la larga permanencia de Franco: así lo cree un 22,4%, frente al 13,8% de los hombres.

El sondeo recoge también otros factores con menor presencia en las respuestas. Por ejemplo, un 12,4% de los españoles señala "la condescendencia de la comunidad internacional" como causa de la larga duración de la dictadura.

Este motivo es especialmente destacado por los votantes de Sumar y Podemos (27,4%), en referencia a los pactos con Estados Unidos en 1953 que pusieron fin al aislamiento internacional del régimen franquista.​​

Por otra parte, la idea de que Franco sobrevivió casi cuatro décadas en el poder por "la debilidad de la oposición" apenas convence al 2,3% de los españoles.

La publicación de este gran sondeo vendrá acompañada el próximo sábado, 22 de noviembre, de los microdatos íntegros de la encuesta, que EL ESPAÑOL pondrá a disposición de cualquier lector para que pueda revisar la muestra y tener la información pormenorizada.

Como en anteriores estudios, los datos se ofrecerán en un archivo en formato SAV generado con el programa SPSS.

Ficha técnica

Se han realizado 1.500 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento. Los microdatos estarán disponibles a partir del sábado 22 en las páginas del periódico.