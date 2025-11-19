Pedro J. en 'AR': "Después de este informe de la UCO sería un desafío a todos los españoles que Sánchez insistiera en presentarse a las elecciones"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez ha exigido a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas tras el informe de la UCO sobre la trama Cerdán y otros casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. Ramírez sostiene que, aunque no hay indicios de enriquecimiento personal de Sánchez, su responsabilidad política es abrumadora por haber elegido a los implicados y por no haber actuado ante las irregularidades. Se destaca que la trama de corrupción se gestó en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos, con Santos Cerdán como uno de los principales beneficiados. El director de EL ESPAÑOL advierte que si Sánchez se presenta de nuevo a las elecciones, estaría desafiando los valores democráticos y constitucionales, señalando un grave riesgo para la rendición de cuentas en España.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha exigido a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama Cerdán y el resto de casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

"En ninguno de los informes aparece el menor indicio de que Sánchez se haya beneficiado económicamente, pero su responsabilidad es tan abrumadora que si insiste en presentarse de nuevo a las elecciones e intentar perpetuarse en el poder durante 13 años estará representando un desafío al conjunto de los españoles y a los valores democráticos y constitucionales", ha afirmado durante su intervención en El programa de AR de Telecinco.

También ha pedido "serenidad" para tratar de establecer la verdadera dimensión sobre la trama de amaños en contratos de obra pública que se gestó desde el Ministerio de Transportes cuando su titular era José Luis Ábalos.

"Si ahora Sánchez no asume las responsabilidades de esta trama monumental de corrupción quedará patente que su moción con la corrupción del Gobierno del PP y de Mariano Rajoy habrá sido una farsa, una mera tapadera de una persona con vocación autocrático", ha expresado Pedro J. Ramírez.

A su juicio, la responsabilidad política de Sánchez es "abrumadora" porque fue él quien eligió a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos como secretarios de Organización del PSOE. "Y solo lo puede hacer dimitiendo o no presentándose a las elecciones".

Pedro J. ha asegurado que el presidente del Gobierno "tuvo medios de sobra para enterarse de lo que hacían" sus colaboradores. "Los signos externos de la vida personal de Ábalos, la huella de contracciones de amantes en empresas públicas, la huella del tren de vida de Santos Cerdán... ¿Nadie le dijo nunca a Sánchez cómo era el ático de Cerdán?", se ha preguntado.

"El informe es sobre Santos Cerdán, pero lo que hace es iluminar el papel que tenía Ábalos al mismo tiempo en la trama. Alguien tenía que amañar las obras que iban para Acciona y demás constructoras. Y quién si no "el gran jefe indio", el propio ministro Ábalos", ha añadido. "Ábalos amañaba y Cerdán cobraba a través de Servinabar".

El director de EL ESPAÑOL ha subrayado que de momento solo han aflorado las irregularidades de la trama navarra, pero que hay muchos otros indicios sobre más cuestiones. "Ahí están los contratos de Levantina, la relación del tándem Antonio Hernando y Pepe Blanco con el Grupo Puentes, adquirido por una empresa china y que empezó a ganar muchísimo dinero... Todavía tenemos mucho que descubrir, pero con lo que ya se ha descubierto la situación de Sánchez es insostenible".

Pedro J. Ramírez ha concluido diciendo que "España dejará de ser una democracia en el sentido de la rendición de cuentas" si el líder socialista finalmente vuelve a optar a un nuevo mandato en Moncloa. "La democracia española está en grave riesgo si Sánchez decide desafiarla presentándose a las elecciones cuando es el responsable político de que haya fructificado esa infame trama de corrupción".