Ester Muñoz señala a Sánchez: 'Miente hasta cuando se hace el moderno, dice que vio en 1987 a Guns N' Roses; vinieron en 1993'

Los datos muestran que Guns N' Roses no actuó en Madrid hasta 1993, cuando Sánchez tenía 21 años, lo que contradice su relato.

Pedro Sánchez afirmó en una entrevista que uno de los mejores conciertos de su vida fue el de Guns N' Roses en el Vicente Calderón cuando tenía 14 o 15 años.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, acusa a Pedro Sánchez de mentir sobre haber asistido a un concierto de Guns N' Roses en su juventud.

Ester Muñoz ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de "mentir hasta para hacerse el moderno" al recordar unas declaraciones del presidente del Gobierno sobre un supuesto concierto de Guns N' Roses al que habría asistido cuando tenía 15 años.

La portavoz del PP en el Congreso ha señalado que Sánchez aseguró en una entrevista en Radio 3 que uno de los conciertos "más míticos" de su juventud fue el de la banda californiana en el Vicente Calderón.

El presidente dijo entonces que acudió "cuando tenía 14 o 15 años" y contó que "perdió tres o cuatro kilos" por los saltos en el show. "Ver a Slash con la guitarra me pareció magnífico", dijo.

Sánchez, nacido el 29 de febrero de 1972, cumplió 15 años en 1987. Y ese año Guns N' Roses no actuó en España.

La primera vez que la banda tocó en Madrid fue en 1993, durante la gira europea Use Your Illusion.

"Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, el de Guns N' Roses, que no vino hasta el 93. Miente hasta para hacerse el moderno", ha afirmado Muñoz durante la sesión de control al Gobierno.

