El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realiza este martes una visita a España para recabar más ayuda militar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española.



Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a Efe que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva.



Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa.



Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.

Con ese objetivo, Sánchez anunció también el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).

De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.