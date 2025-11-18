Pedro Sánchez anuncia 817 millones a Ucrania para apoyar a su Ejército, a su población civil y su reconstrucción

Los gobiernos de España y Ucrania firman acuerdos en turismo, economía, medio ambiente y lucha contra la desinformación rusa, además de proyectos conjuntos de reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas por la guerra.

España crea un nuevo instrumento de apoyo financiero de 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania, coordinado por la Oficina de España para la Reconstrucción de Ucrania.

De los fondos anunciados, 615 millones corresponden al Programa Bilateral de Seguridad, 100 millones se destinan a misiles Patriot adquiridos en Estados Unidos y 215 millones se invertirán en drones y radares desarrollados por empresas españolas.

Pedro Sánchez anuncia un paquete de ayudas de 817 millones de euros a Ucrania, que incluye apoyo al Ejército, a la población civil y a la reconstrucción del país.

En su tercera visita a España desde el inicio de la guerra de agresión rusa, Volodímir Zelenski terminó la jornada con una rueda de prensa conjunta, tras una reunión bilateral con Pedro Sánchez.

Tras visitar el Palacio de las Cortes, donde fue atendido por Francina Armengol y Pedro Rollán, presidentes del Congreso y del Senado, el presidente de Ucrania fue recibido en audiencia por el Rey Felipe VI antes de acercarse a Moncloa.

El objetivo de la visita, prevista para el pasado mes de abril y demorada por el fallecimiento del papa Francisco, era confirmar el "inquebrantable" apoyo de España a Ucrania "por el tiempo que haga falta". Y el presidente español cumplió, al menos, en lo que toca a las cifras.

Zelenski se lleva de Madrid un paquete total de ayudas de 817 millones, de los cuales 615 millones forman parte del Programa Bilateral de Seguridad que Sánchez comprometió con el presidente ucraniano en mayo de 2024, durante su primera visita a España, que contempla 1.000 millones anuales.

Los primeros 300 millones son para la adquisición de material defensivo. Y los otros 100 millones se incluirán en el Programa PURL de la OTAN, para la compra "inmediata" a EEUU de misiles de defensa antiaérea Patriot a la industria de Defensa estadounidense "porque Ucrania los necesita de manera urgente".

Todo esto se movilizará ya mismo, "en el próximo mes", dijo Sánchez.

Finalmente, España realizará una transferencia de otros 215 millones del Instrumento SAFE de la Unión Europea. Se dedicarán a "costear la producción conjunta de drones, de radares de largo alcance y vigilancia aérea, desarrollados muchos por empresas españolas", aclaró el presidente español.

Y como novedad, Sánchez anunció un "nuevo instrumento de apoyo financiero" por valor de otros 200 millones para "impulsar la reconstrucción de Ucrania". Este paquete nuevo de ayuda estará coordinado por la nueva Oficina de España para la Reconstrucción de Ucrania, creada hace dos meses.

Además, Sánchez quiso presumir de un programa piloto acordado en la reunión con Zelenski. Un proyecto conjunto con Naciones Unidas que le hace "particular ilusión". Se trata de la reconstrucción del sistema de calefacción de Samar, "para beneficiar a 28.000 vecinos, con un coste de unos dos millones de euros".

Otros acuerdos

Antes de la rueda de prensa, se procedió a la firma de varios acuerdos entre los dos gobiernos. Tres memorandos de entendimiento en Turismo, Economía y Medio Ambiente y contra la desinformación rusa, mediante cooperación técnica y producción conjunta de contenidos.

Además, una Carta de intenciones sobre cooperación técnica y financiera. Y otro memorando entre la empresa ucraniana Practika y las españolas Escribano y Tecnove.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este martes ante el 'Guernica' de Pablo Picasso. Moncloa

Antes, Zelenski había visitado el Museo Reina Sofía junto a Sánchez, para contemplar juntos el Guernica de Pablo Picasso.

"El gran pintor dejó dicho que su obra no se exhibiera en España hasta que recuperáramos la libertad y la democracia", recordó Sánchez. "Tardamos más de 40 años, pero el pueblo español lo logró y pronto entramos en nuestra casa, la Unión Europea, como deseo, querido amigo, que le ocurra pronto a Ucrania".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el Palacio de Viana con Andrii Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania.

La reunión abordó el "grave impacto de los bombardeos rusos sobre las infraestructuras energéticas ucranianas", tal como confirmaron fuentes cercanas al ministro, presente en Moncloa. Esos ataques "han reducido en un 70% la capacidad eléctrica del país".

Y por eso, España ya ha enviado 70 generadores y prepara nuevos proyectos de reconstrucción en los sectores de energía y agua para 2026.

En materia militar y financiera, España ya ha formado a más de 8.000 soldados ucranianos. Además, ha destinado más de 700 millones entre ayuda humanitaria, hasta la fecha, y otros fondos para la reconstrucción, además de haber acogido a unos 250.000 refugiados ucranianos.