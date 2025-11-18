Las claves nuevo Generado con IA Un micrófono abierto captó al presidente del Senado, Pedro Rollán, diciendo "les importa tres pollas en vinagre" al referirse a la actitud de los senadores. El comentario se produjo tras varios llamamientos de Rollán para que los senadores tomaran asiento antes del inicio del pleno en la Cámara Alta. La frase fue dirigida al vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, y quedó registrada por los micrófonos en el hemiciclo. El incidente recuerda al famoso "manda huevos" pronunciado por Federico Trillo en 1997 durante su presidencia en el Congreso de los Diputados.

Un micrófono abierto ha captado este martes al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, pronunciando la frase "les importa tres pollas en vinagre" tras varios llamamientos para que los senadores tomasen asiento.

"Les importa tres pollas en vinagre": un micrófono caza al presidente del Senado quejándose de sus señorías

La escena ha tenido lugar minutos antes de las 16.00 horas, cuando Rollán ha pedido en varias ocasiones que sus señorías ocuparan sus escaños ante el inicio del pleno previsto en la Cámara Alta y el murmullo generalizado en el hemiciclo.

Entonces, el presidente se ha dirigido al vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, para formular la queja, que ha quedado registrada por los micrófonos. "Les importa tres pollas en vinagre", le ha dicho.

Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".

El exabrupto recuerda al "manda huevos" de Federico Trillo en 1997, cuando presidía el Congreso de los Diputados. Su comentario también fue registrado por un micrófono abierto.