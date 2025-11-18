El Gobierno de Page también rechaza la financiación de Montero: "Lo que ella llama singularidad es privilegio"

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le suena bien la música que sale de la flautista María Jesús Montero, que pretende atraer "a todas las comunidades" a un nuevo sistema de financiación que "contemplará singularidades".

"Veremos en qué consisten esas singularidades porque singulares somos todos", advierten desde el entorno de Emiliano García-Page, que temen que se quiera dar a una comunidad, en referencia a Cataluña, "cosas distintas que son comunes al Estado del Bienestar".

De ahí que fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha sentencien que la "singularidad" de la que habla la ministra de Hacienda es "privilegio". "No lo aceptamos", añaden.

Ya por la mañana, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Emiliano García-Page, de forma preventiva, auguraba que "no vamos a admitir bajo ningún concepto ningún privilegio".

En alusión a los nacionalistas catalanes aseguraba: "Ellos no dicen que quieren más. Ellos quieren más que los demás y por sistema. ¿Es que son especiales? ¿Les afectan de forma distinta los infartos o la oncología? ¿Necesitan tener tres profesores en vez de uno? No nos engañemos", aseguraba Page en Tórtola de Henares (Guadalajara).

Que el modelo estará diseñado a la medida de Cataluña lo venía a confirmar la consejera de Hacienda catalana, Alicia Romero, que a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera afirmaba que los principios del futuro sistema de financiación que presentará el Gobierno de Sánchez "están muy alineados con el que quiere Cataluña".

Aunque Romero, en línea con Montero, auguraba que "será bueno para el resto de comunidades".

Para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña, ERC exigió un acuerdo que incluyese un "cupo catalán" y que la Generalitat recaude todo el IRPF.

Tras la polvareda, el Gobierno empezó a hablar de "singularidades", aunque sin aclararlas del todo.

En la actualidad, el PSOE gobierna en cuatro comunidades, pero solo tres son de régimen común y les afecta el sistema de financiación (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias).

En esta última, su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tildaba como "muy positivo" que se convoque la Mesa de Financiación porque "hace falta reformar el modelo".

"Todas las comunidades estamos infrafinanciadas", añadía, y se mostraba tranquilo porque "el ministerio reitera que no va a haber un cupo sino un nuevo modelo común para las 15 comunidades del régimen común".

No comenta las "singularidades" y esperará a que el Gobierno les remita un documento más detallado.

Las "vigas maestras" que está asentando Hacienda permitirán cerrar una propuesta que se presentará entre finales de enero y mediados de febrero, según comunicó María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda sostiene que la negociación de la reforma será "multilateral, con la posibilidad de abordar determinadas materias de forma bilateral".

El plan del Gobierno es aprobarlo en 2026 para que entre en vigor en 2027. Eso choca con el calendario electoral de Montero, que esta primavera será la cabeza de cartel del PSOE en las elecciones andaluzas frente a Juanma Moreno.

De ahí que la consejera andaluza, Carolina España, saliese del Consejo de Política Fiscal y Financiera con más dudas que certezas, porque Montero, a su juicio, había dejado muchas preguntas sin responder.

"Se ha hablado de generalidades y también de singularidades ¿Puede la señora Montero negar que no habrá ruptura de la Agencia Tributaria o la financiación singular?", preguntaba Carolina España. Quedan dos meses para responder.