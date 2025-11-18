Bruselas avisa al Gobierno de que hará "una revisión general" de los contratos con Huawei: "Es un proveedor de alto riesgo"

La Comisión Europea ha advertido a España de que realizará una "revisión general" de los contratos suscritos con Huawei en "sectores críticos" al considerarlo un "proveedor de alto riesgo", según una respuesta remitida a una pregunta del PP.

El Ejecutivo comunitario se refiere al contrato firmado por el Ministerio del Interior con Huawei para el almacenamiento del sistema SITEL, que gestiona interceptaciones telefónicas bajo control judicial.

Según la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen, este acuerdo "tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera".

La Comisión recuerda que en junio de 2023 determinó que Huawei y ZTE presentan riesgos "significativamente más altos" que otros proveedores.

De hecho, Bruselas ha recomendado a los Estados miembros restringir o excluir a Huawei y ZTE de las infraestructuras críticas y considera que todas las decisiones en este sentido "están justificadas y son conformes con la caja de herramientas de la 5G".

En este sentido, Virkkunen reitera su llamamiento a los Estados miembros a "adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores".

La propia Comisión ha acordado "evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE como proveedores y a restringir a estos proveedores de la financiación pertinente de los programas e instrumentos de la UE".

No obstante, el Ejecutivo comunitario no tiene previsto adoptar ninguna medida específica contra el Gobierno de Sánchez por el contrato de Interior con Huawei.

En su respuesta, la vicepresidenta segunda se limita a señalar que Bruselas "examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras".

"Medida imprescindible"

Tras conocerse esta respuesta, la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que la medida lanzada por Bruselas es "imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos".

Montserrat considera necesario "garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio en la cooperación europea e internacional".

Para el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una "política errática" con Huawei "a pesar de las advertencias" de la Comisión Europea.

La advertencia de Bruselas se suma a otra respuesta enviada en septiembre a Vox, en la que la Comisión ya alertó de que el contrato de Interior con Huawei incrementaba el riesgo de "injerencia extranjera" en la Unión Europea.