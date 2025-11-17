Inquietud en Moncloa por lo que declaren Leire y Dolset de Óscar López, Hernando y las saunas del suegro de Sánchez

Inquietud en Moncloa por la declaración de Leire Díez y Javier Pérez Dolset este lunes, a partir de las 11:30 horas, ante el magistrado Arturo Zamarriego en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid.

Pedro Sánchez y su círculo más estrecho de colaboradores están preocupados por las respuestas que tanto la fontanera del PSOE como su socio puedan dar sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno.

Leire Díez afirmó en El Programa de Ana Rosa, el pasado 9 de septiembre, que Óscar López y Antonio Hernando "investigaron las saunas del suegro de Pedro Sánchez" para utilizarlo contra él en las primarias socialistas de 2017.

Según aseguró la fontanera, estos contactos de Óscar López y Antonio Hernando aparecen "en las agendas" del excomisario José Manuel Villarejo que ahora están en poder de Pérez Dolset.

El empresario se hizo con casi la totalidad de las grabaciones que realizó Villarejo y también tuvo acceso a las anotaciones realizadas por el excomisario sobre dichas reuniones.

Leire Díez, en El Programa de Ana Rosa: "Óscar López y Antonio Hernando fueron a investigar cosas de las saunas en época de primarias"

"Sabemos que hubo gente del partido que se acercó para conocer esa información (sobre las saunas). Ha habido fuego amigo y aparece en las agendas. Saldrá todo. Sabemos que Óscar López y Antonio Hernando fueron a investigar cosas de las saunas en época de primarias", afirmó Leire Díez en Telecinco.

Moncloa teme que Leire Díez y Pérez Dolset confirmen en sede judicial que el ahora ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del Partido Socialista de Madrid intentó utilizar políticamente las saunas del suegro de Sánchez.

También que lo hizo su mano derecha, Antonio Hernando, que actualmente es secretario de Estado de Telecomunicaciones.

López fue el director Gabinete de Pedro Sánchez desde julio de 2021 hasta septiembre de 2024. Hernando fue su adjunto en Moncloa.

Óscar López fue coordinador de la candidatura de Patxi López en las primarias de 2017, cuando se interesó por las investigaciones de Villarejo sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

Precisamente, Patxi López, ahora portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, fue preguntado por las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL sobre las saunas de Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre.

Patxi López, el mismo día que la fontanera narró en Telecinco el interés de Óscar López y Antonio Hernando por las saunas de Sabiniano Gómez, afirmó en la sala de prensa del Congreso: "No leo EL ESPAÑOL. Si tienen pruebas, al juzgado".

Este periódico había publicado dos días antes, el 7 de septiembre, que Pedro Sánchez era concejal de Madrid con un programa contra la prostitución mientras su mujer gestionaba locales en los que se ejercía.

Este reportaje contó las declaraciones de varias testigos presenciales. Uno de ellos, Paco de Narváez, aseguró en una entrevista realizada por EL ESPAÑOL que la esposa del presidente del Gobierno era la "la que llevaba las cuentas" y la encargada de pagar a los proveedores de la sauna Adán.

"Begoña Gómez me pagó en la sauna Adán en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios en la revista MENsual", aseguró Narváez en su entrevista.

Paco de Narváez fue jefe de comunicación y publicidad en la revista pionera gay MENsual . Ocupó este puesto desde finales del año 2002 hasta que quebró la revista a finales de 2005.

Narvaéz también afirmó que había "prostitución", "incluido un menor", y "drogas" en la sauna del suegro de Pedro Sánchez.

Reunión con Hernando en Ferraz

Antonio Hernando, que se interesó por las investigaciones de Villarejo sobre las saunas, fue uno de los asistentes a las reuniones que Leire Díez y Javier Pérez Dolset mantuvieron en la sede del PSOE en abril y mayo de 2024.

La primera de las citas en Ferraz tuvo lugar durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado.

En esa reunión del 26 de abril de 2024 no estuvo Hernando, que sí se incorporó a la segunda cita, ya en mayo y después de que Sánchez hubiera anunciado que continuaba en el cargo.

Hernando en aquel momento era director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno y acudió como "enlace" de Moncloa con la fontanera y sus colaboradores.

Su objetivo era conocer el contenido del pendrive con material de Villarejo que la fontanera había llevado a la sede del PSOE.

Sin embargo, su presencia inquietó tanto a Leire Díez como a Pérez Dolset. Ambos conocían sus maniobras con Villarejo para utilizar información sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez en las primarias de 2017.

La fontanera y su socio le vieron más como "un topo" que como un colaborador, según fuentes conocedoras de la reunión.

Ni Leire Díez ni Pérez Dolset confiaban en Hernando, ya que creían que su presencia en la reunión tenía como objetivo seguir ocultando sus maniobras con Villarejo.

La gestora del PSOE durante la campaña, liderada por Javier Fernández, afín a Susana Díaz, fue apoyada también por Hernando tras su ruptura con Sánchez.

Hernando había sido portavoz del PSOE en el Congreso y uno de los más fieles colaboradores de Sánchez durante su primera etapa.

Sin embargo, apoyó a Susana Díaz en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 en el que se vio obligado a dimitir el ahora presidente del Gobierno.

Tanto su interés como el de Óscar López por las investigaciones de Villarejo sobre las saunas inquietan en Moncloa, ya que podría convertirse en un asunto a tratar en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid dentro del llamado caso Leire.

De igual forma, también preocupa a Sánchez y sus colaboradores más cercanos que la fontanera o Pérez Dolset puedan dar más datos de sus reuniones con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y ahora en prisión.

Tanto Leire Díez como Pérez Dolset deberán también responder sobre su relación con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado martes, Leire Díez ofreció a imputados en el caso Hidrocarburos reuniones con el fiscal general del Estado y su mano derecha, Diego Villafañe.

La fontanera también les aseguró que tenía "trapos sucios" del juez Santiago Pedraz, instructor del caso en la Audiencia Nacional.