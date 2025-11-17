Ayuso y Garamendi denuncian el estado de la sanidad pública de Melilla y reprochan a Sánchez su ataque a la privada

En pleno debate sobre la gestión de la sanidad pública y privada en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han defendido la necesidad de mejorar el sistema de salud pública de Melilla.

Durante el acto de clausura de la jornada 'Melilla: un lugar para vivir e invertir. Una puerta al comercio exterior', organizado por la Ciudad Autónoma en colaboración con EL ESPAÑOL, ambos líderes clamaron por mejorar los servicios de esta ciudad autónoma, la única cuya sanidad depende directamente del Gobierno de España.

La exigencia de ambas autoridades se enmarca en un momento de gran tensión, después de que el presidente del Gobierno, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, pusiera el foco en la gestión privada de la salud y en el sistema de colaboración público-privada que rige en la mayoría de los sistemas autonómicos.

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid

Ahora, Garamendi ha alzado la voz y ha reclamado dejar de poner el foco en el sistema privado. "Es una paradoja oír al máximo representante del Gobierno hablar de la sanidad privada en Madrid cuando se debería fijar en la sanidad pública de Melilla", ha criticado.

El presidente de la CEOE ha defendido que el sistema sanitario mixto, que combina sanidad pública y privada, "es el que funciona".

Por su parte, la presidenta madrileña ha seguido esta línea y, a su vez, ha cargado contra Pedro Sánchez y su ministra de Sanidad, Mónica García, que, según ha añadido, "dan la espalda" a las manifestaciones y reivindicaciones de profesionales sanitarios, como las que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

La dirigente ha señalado el "abandono" que sufre la sanidad en Melilla, que depende directamente del Gobierno central, y criticó que mientras se centran en conflictos y huelgas médicas en otras regiones, "se ataca lo que sí funciona".

"Qué centrados están en darle la espalda a huelgas de médicos y manifestaciones y cómo se encargan de intentar atacar aquello que sí funciona. Que funciona, entre otras cuestiones, porque la colaboración público-privada permite que los mejores profesionales puedan seguir al servicio de todos los ciudadanos", ha reivindicado.

Ayuso ha recordado que el sistema sanitario madrileño es "querido y admirado por todo el mundo", con las listas de espera "más bajas" y acceso "a las mejores terapias y los mejores tratamientos". "Qué duda cabe que hay que apoyar aquello que funciona o por lo menos respetarlo", ha valorado.

Melilla, foco de oportunidades

Tanto Garamendi como Ayuso han puesto el foco en las dificultades que sufren las empresas de Melilla en la aduana, apuntando que "las empresas españolas no pueden competir con ninguna igualdad respecto al vecino", y que "de España a Marruecos no se puede mandar prácticamente ni un bolígrafo".

Un debate que también ha puesto sobre la mesa la presidenta regional al recordar cómo, ahora mismo, "se permite la entrada de mercancías en régimen de viajeros de Marruecos a España, pero no se permite en sentido contrario".

Aunque ambas autoridades han insistido en el valor de Melilla como un foco de atracción de turismo y empresas, Garamendi ha recordado que es competencia del Estado asegurar la Constitución, donde se garantiza que "todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes ante la ley, vivan donde vivan".

En materia fiscal y económica, Garamendi ha destacado que las pymes melillenses sufren "exceso de regulación y medidas laborales", y que "por mucha rebaja fiscal que haya en su régimen especial, no sirve de nada si no hay actividad laboral".

En este sentido, la presidenta regional ha anunciado un trabajo de estrecha colaboración entre administraciones con el objetivo de "conseguir grandes logros" en Melilla. "Invertir allí es invertir en el futuro de España".

Ayuso ha destacado el compromiso de Madrid, como región capital, con el desarrollo de Melilla en sectores como el turismo, la universidad, la industria y la tecnología, que están "evolucionando de manera muy positiva".

Melilla: Un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior

"Tenemos que trabajar como un único mercado y no como si fuéramos 19 trabas burocráticas diferentes, que espantan la inversión y acaban con las ganas y la ilusión de cualquier persona que quiere crear puestos de trabajo y poner a disposición de los demás sus negocios", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico

También ha señalado la intención de ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular de establecer un acuerdo entre administraciones hermanas para trabajar conjuntamente, promoviendo el turismo y construyendo “dos polos de libertad”.

Entre las medidas que la Comunidad de Madrid quiere trasladar a Melilla están la tarifa cero para autónomos, la línea abierta contra la hiperregulación, que ha permitido modificar y suprimir numerosas normas, y la ley de mercado abierto, que facilita la equiparación de licencias comerciales dentro de un único mercado.

Finalmente, ha recordado todo el trabajo que está haciendo Melilla, con sus 90.000 habitantes y 4.500 empresas, por no parar de crear empleo y oportunidades.

Concretamente, ha ejemplificado este crecimiento, con "los datos de una economía que avanza un 1,2%" y exportaciones que se han duplicado. Un camino “muy positivo” que aspira a reforzar con inversiones conjuntas centradas en el "talento y la libertad".