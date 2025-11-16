El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, avanzará en la causa este domingo tomando declaración como imputada a la actual secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo y a tres testigos a los que interrogó hace meses.



El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid imputó recientemente a la citada alto cargo, Judit González, por presunta malversación en relación con el nombramiento y el desempeño de funciones de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.



El magistrado tomará declaración también este domingo a tres testigos: el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, a Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa (IE), Diego del Alcázar, y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi.



