El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha vuelto este viernes a tender la mano a Junts para llegar a acuerdos después de que los de Puigdemont salvaran ayer al Gobierno con su abstención para frenar el calendario del cierre de las nucleares como quería el PP en una enmienda.

"Nosotros cumplimos siempre los compromisos y trabajamos para ello. Siempre tenemos la mano tendida", ha dicho en La Hora de La 1 de TVE.

También ha criticado con dureza a Feijóo por "hacer un montón de actos sobre la inmigración con las mismas medidas que Vox".

"Feijóo tiene dos obsesiones: una es Pedro Sánchez y la otra es que los que antes estaban en casa, la extrema derecha, se les ha emancipado y en vez de competir con ellos lo que hace es ponerles una alfombra roja. Con esta estrategia lo que vemos es que el PP decrea y crece Vox", apunta.

También ha censurado a la Asociación de Fiscales por "poner a parir" a Sánchez tras defender la inocencia del fiscal general del Estado. "¿Y sobre los que dicen que es culpable... nadie sale a criticarles?", cuestiona.