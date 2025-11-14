El fiscal general, visto para sentencia: la acusación resucita la nota de prensa como motivo suficiente para condenarle
Euforia de Gobierno y Junts por el apoyo del Abogado General a la amnistía: ven a Puigdemont de vuelta y un pacto hasta 2027
Los salarios en España crecen menos que la media de la UE pese a que el PIB sube el triple: siguen un 18% por debajo
Patxi López acusa a Feijóo de "poner la alfombra roja" a Vox
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha vuelto este viernes a tender la mano a Junts para llegar a acuerdos después de que los de Puigdemont salvaran ayer al Gobierno con su abstención para frenar el calendario del cierre de las nucleares como quería el PP en una enmienda.
"Nosotros cumplimos siempre los compromisos y trabajamos para ello. Siempre tenemos la mano tendida", ha dicho en La Hora de La 1 de TVE.
También ha criticado con dureza a Feijóo por "hacer un montón de actos sobre la inmigración con las mismas medidas que Vox".
"Feijóo tiene dos obsesiones: una es Pedro Sánchez y la otra es que los que antes estaban en casa, la extrema derecha, se les ha emancipado y en vez de competir con ellos lo que hace es ponerles una alfombra roja. Con esta estrategia lo que vemos es que el PP decrea y crece Vox", apunta.
También ha censurado a la Asociación de Fiscales por "poner a parir" a Sánchez tras defender la inocencia del fiscal general del Estado. "¿Y sobre los que dicen que es culpable... nadie sale a criticarles?", cuestiona.
El INE confirma el repunte de la inflación al 3,1% en octubre por la subida de los precios de la electricidad y el transporte
La inflación repunta al 3,1% en octubre, una décima más que el pasado mes de septiembre. Esta tendencia ascendente por segundo mes consecutivo sitúa al índice general en su mayor nivel desde diciembre de 2024, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El órgano estadístico detalla que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren. Estas subidas se compensan, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.
Asimismo, la subida de los precios de las frutas frescas o refrigeradas, huevos y aceite de oliva se compensa con las caídas en legumbres y hortalizas frescas, pan y lácteos.
Por otra parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,5%, una décima más que la registrada el mes anterior.
De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.
España condena la escalada de violencia en Cisjordania y urge a Israel a frenar los ataques de colonos
El Gobierno de España ha condenado este jueves "la grave escalada de violencia" en Cisjordania, que "está alcanzando niveles inéditos", y ha pedido a Israel que frene las acciones de "colonos violentos" que atentan "la seguridad e integridad de la población palestina".
"España urge al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia", ha recriminado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, donde ha indicado que "estas acciones violentas ponen en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz, sobre la base del plan de paz estadounidense y la declaración de Nueva York, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando la implementación de la solución de los dos Estados".
Para el Gobierno, las acciones de colonos violentos "siguen atentando contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacando sus propiedades y bienes así como destruyendo sus medios de vida como son los campos de olivos o las infraestructuras de empresas".
Montilla, Mas, Puigdemont y Aragonès piden la unión del catalanismo y más autogobierno
Los expresidentes de la Generalitat José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Pere Aragonès han coincidido este jueves en reclamar más autogobierno para Cataluña y en destacar que la fuerza del catalanismo está en su unión.
Durante el acto del 45 aniversario de la Joventut Nacionalista de Cataluña (JNC), en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, han expuesto este jueves su visión del catalanismo y los principales retos que tiene actualmente.
Montilla ha afirmado que el catalanismo ha sido siempre transversal y plural y ha unido a partidos y personas que defienden Cataluña como sujeto político y nación: "El catalanismo avanza cuando va unido. Si se disgrega, si cada uno prevalece en sus intereses más estrictamente partidarios, la derrota está asegurada".
Para Mas, el catalanismo significa poner a Cataluña primero, "que no significa 'solo', pero significa 'primero", y ha añadido que se piensa en Cataluña primero porque se piensa en sus personas.
También ha sostenido que para los retos actuales de Cataluña hay distintas respuestas al "grado de soberanía que necesita Cataluña", pero ha defendido que durante su presidencia y durante el 'procés' se dio respuesta a una voluntad mayoritaria de los catalanes.
Puigdemont, que ha intervenido de forma telemática, ha explicado que el catalanismo ha sido motor de las transformaciones de Cataluña, también en momentos en que no tenía "permitido jugar un papel importante en el ámbito público", y que en el futuro también debe ser ese motor.
Ha afirmado que le une la voluntad de soberanía, y que conseguirla es la forma de garantizar progreso social, cultural y económico y cohesión social a Cataluña: "Los costes de la dependencia los podemos cuantificar y afectan al bolsillo de la gente".
Aragonès ha defendido que el catalanismo debe ser tranversal y plural como lo es Cataluña, pero que no debe ser otra cosa que "la defensa de la nación; por lo tanto, la defensa de la gente y la ciudadanía del país", y de la lengua, la cultura, las instituciones y la historia compartida.
España y Portugal acuerdan reforzar la cooperación contra las narcolanchas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Administración Interna de Portugal, María Lúcia Amaral, han acordado este jueves reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, principalmente tras regular el país luso la propiedad y tenencia de embarcaciones de gran velocidad.
En un comunicado, el ministerio del Interior indica que Grande-Marlaska se ha reunido con su homóloga en Estoril (Lisboa) en el marco de la Conferencia Ministerial entre la UE y los países de Oriente Medio y Norte de África (MENA).
En la reunión, la segunda tras un primer encuentro mantenido entre ambos en octubre en Luxemburgo, el ministro ha agradecido el compromiso de Portugal para regular las narcolanchas y lo ha valorado como “un gran paso frente a la delincuencia organizada para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico”.
Ha reconocido Grande-Marlaska a su homóloga portuguesa el esfuerzo por legislar sobre la propiedad y tenencia de las embarcaciones rápidas, en un texto ya aprobado por la Asamblea de la República y que, previsiblemente, entrará en vigor próximamente.
Rajoy dice que Mazón "reconoció errores" y pregunta a los que siguen protestando en la calle: "¿Qué más quieren?"
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que Carlos Mazón, que dimitió al frente de la Generalitat Valenciana un año después de la trágica dana, ya "reconoció sus errores" y que, si no ha renunciado antes, es porque ha intentado "trabajar duro en la reconstrucción", a la vez que ha preguntado a los que siguen protestando en la calle "qué más quieren" que haga.
"Reconoció sus errores y, sinceramente, a mí me duele un poco ver que todavía hay gente manifestándose todos los días a ver qué consiguen. Oiga, ¿qué quieren? ¿Qué más quieren?", ha cuestionado este jueves Rajoy en una entrevista en el programa El hormiguero en la que también ha señalado que la función del líder del PP "no es echar a presidentes autonómicos que son elegidos por la gente y, por tanto, o dimiten o les echan cuando se convocan elecciones".
En este sentido, ha destacado que en la Comunidad Valenciana se "aprueban los presupuestos y las leyes", por lo que "hay una mayoría que a unos les gustará más y a otros les gustará menos", en contraposición al Gobierno de España, que no convoca elecciones y no tiene mayoría en el Parlamento.