El Gobierno dice que la vuelta de Puigdemont "no depende" de ellos y Junts exige elecciones: "No pueden gobernar"

Junts sigue tensando la cuerda. Después de salvar este jueves al Gobierno en una votación clave para mantener el calendario del cierre de las nucleares, vuelven a exigir elecciones bajo el argumento de que "no pueden gobernar" mientras en Moncloa sigue la euforia por el apoyo del abogado general de la UE a la amnistía.

Precisamente sobre la amnistía y la vuelta de Carles Puigdemont a España, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este viernes que "no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno", aunque ve en el aval del letrado europeo "un paso muy importante para la validación definitiva de la Ley de Amnistía".

Mientras, los de Puigdemont acusan al Ejecutivo de estar "en fase de negación" porque, a su juicio, no aceptan la ruptura y les sugieren que disuelvan las Cortes y convoquen elecciones generales porque la mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y han perdido la capacidad de gobernar ya que los votos de los siete diputados de Junts son imprescindibles para aprobar cualquier ley.

"No pueden gobernar"

Así lo ha dejado claro este viernes el diputado de Junts Josep Pagès a Félix Bolaños durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso a la que el ministro ha acudido a presentar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

"Ustedes pueden ocupar el Gobierno, lo que no pueden hacer es gobernar", le ha espetado Pagès, para después instar al Gobierno a acudir "a la fuente de la legitimidad democrática, devolver la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo".

También le ha reprochado a Bolaños que "ante este hecho traumático" que supone la ruptura con Junts, esté de lleno en la fase de negación, la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad".

En ese sentido, ha insistido en que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a la LECRIM que ha venido a presentar este viernes al Congreso, así como al resto de propuestas que partan del Gobierno, tal como anunció la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, hace unos días.

"Señor Bolaños, no hay mayoría parlamentaria, no estamos donde estábamos y por lo tanto, no le corresponde al Gobierno imponer el marco político", ha resumido el diputado de Junts.

Por ello, ha instado al ministro a hacer uso del "artículo 115" de la Constitución prevé "la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismos ordinario de restauración de la legitimidad en el sistema parlamentario".

En este sentido, Pagès ha apuntado que "no pasa nada" porque, indica, en las democracias consolidadas, disolver el Parlamento no es un síntoma de "debilidad" sino de "respeto al principio de soberanía popular".

Casi de manera simnultánea, Nogueras, insistía en Espejo Público de Antena 3 es que la ruptura de Junts con el Gobierno se mantiene y que para ellos "romper es romper".

"Nosotros hace dos semanas rompimos y romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", ha subrayado Nogueras al ser preguntada si su abstención de ayer en el Congreso a una iniciativa del PP para prolongar la vida de las nucleares se puede interpretar como un balón de oxígeno al Gobierno.

Sobre este asunto, Nogueras ha querido dejar claro que Junts votó ayer lo mismo que había votado hace una semana en el Senado: "Hemos dejado clarísimo que hemos roto y que votaremos que no a las leyes" que han presentado el Gobierno, el PSOE y Sumar.

