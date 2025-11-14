Euforia de Gobierno y Junts por el apoyo del Abogado General a la amnistía: ven a Puigdemont de vuelta y un pacto hasta 2027

Este jueves ha sido un buen día para la relación teóricamente suspendida entre el Gobierno y Junts y, por tanto, ha sido un buen día para Pedro Sánchez.

Y como la vida del Ejecutivo consiste en superar cada semana, puede decirse que, a falta de un día, la semana puede acabar bien para el Gobierno.

Por un lado, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, ha dictaminado que la Ley de Amnistía no contraviene en lo esencial normas de la UE, lo que abre la puerta a que pueda ser aplicada a Carles Puigdemont.

Y, por otra, Junts levantó en el último momento el pulgar y se ha abstenido para evitar que saliera adelante en el Congreso una enmienda del PP para prolongar la vida de las centrales nucleares, en contra de la posición del Gobierno.

Moncloa puede jactarse de acabar la semana con la aprobación definitiva de dos leyes: la de movilidad y la de atención a los clientes, que procedían del Senado.

En realidad, la normas estaban entre las pactadas con Junts antes de la reciente ruptura y, además, no han podido evitar que se incluyan enmiendas del PP, pero el Gobierno puede poner dos nombres más en la lista de leyes aprobadas en una legislatura tan difícil. La semana que viene, ya veremos.

La satisfacción del Gobierno se concreta en el convencimiento de que será posible en unos meses recuperar la relación con Junts. "Van a pasar cosas", explica un miembro del Gobierno próximo a Sánchez, sin especificar a qué se refiere.

En realidad el Gobierno se ha esforzado por no darse por enterado de la supuesta ruptura decretada por los de Carles Puigdemont. Eso sí, con tanto desdén están consiguiendo que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, tenga que esforzarse en dar un giro de dureza a cada discurso para que quede claro que están muy enfadados.

En Junts ayer cantaban victoria. Sitúan el regreso de su líder en febrero.

Habrá más gestos a Junts

Pero Moncloa se queda con los hechos por encima de las palabras. Considera un gran éxito la abstención de Junts sobre las nucleares y, especialmente, los contactos que estos días ha habido con los independentistas para lograr esa decisión, lo que parece desmentir la voluntad de ruptura.

Moncloa no supo hasta el último momento que Junts se abstendría y los independentistas aseguran que han sido coherentes con su abstención en el Senado. Es decir, Junts dice seguir enfadado y Moncloa mira para otro lado y celebra cada semana.

Añade el Gobierno que no pueden creer que Junts se vaya a oponer a todo sistemáticamente, y que tendrá que ir decidiendo en cada caso si apoya o no. Es decir, como hasta ahora, pero sin viajes a Suiza de José Luis Rodríguez Zapatero y el ahora preso preventivo Santos Cerdán.

Además, los socialistas prevén seguir haciendo gestos como si nada a Junts. Por ejemplo, facilitando que se tramite la proposición de ley de los independentistas para reforzar la penalización de los delincuentes multirreincidentes. En esto el PSOE, rectifica su posición y asume la petición expresa de Puigdemont.

También seguirá el Gobierno con sus gestiones para lograr que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya negocia con el Gobierno alemán para vencer sus resistencias y que eso, a su vez, sirva para convencer a otros Estados miembros de la UE.

No cree posible que Junts apoye su propuesta de senda de déficit que se votará en diciembre en el Congreso, ni tampoco los Presupuestos ya entrado 2026.

Pero eso ya lo da por perdido el Gobierno y, por eso, Sánchez se ha esforzado en dejar claro que aunque no haya Presupuestos en toda la legislatura, él seguirá hasta 2027. O, al menos, eso pretende.