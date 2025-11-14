Ayuso pide datos de fallos en las pulseras e Igualdad se niega: 'Pertenecen al Ministerio, darlos pone en riesgo a las víctimas'

Nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Esta vez, por los fallos registrados en las pulseras antimaltrato.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pedido a los ayuntamientos que detallen todas las incidencias detectadas en estos dispositivos.

La Consejería de Familia remitió esta semana una carta, firmada por la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella solicitaba, "con carácter urgente", identificar a cada usuaria, describir los fallos y fechar las incidencias registradas en los dos últimos años.

Para el Ministerio de Igualdad, facilitar "información sensible" por canales no autorizados "pone en riesgo a las víctimas, invade su intimidad y puede generar malestar o revictimización".

Fuentes del departamento de Ana Redondo aclaran a EL ESPAÑOL que "los datos son propiedad del Ministerio" y no pueden ser recabados por las comunidades autónomas, que "no tienen competencias" en esta materia.

"Los datos relativos a los dispositivos de protección, incluidos los dispositivos cometa, son propiedad del Ministerio de Igualdad, que ostenta la condición de responsable del tratamiento", insisten desde el Ministerio.

"Por lo tanto, ningún organismo, ayuntamiento, administración autonómica o profesional puede disponer, extraer o difundir esta información sin la autorización expresa del Ministerio", añaden.

Desde Igualdad también reprochan que se implique a los agentes de Policía Municipal en estas tareas. El Ministerio recuerda que, en el marco de la violencia de género, sólo pueden colaborar en casos de menor riesgo y siempre bajo coordinación con la Policía Nacional y Guardia Civil. "En ningún caso están autorizadas a acceder o solicitar información sobre víctimas con dispositivo cometa", advierten desde Igualdad sobre las policías municipales.

Si una comunidad autónoma necesita datos sobre las pulseras, subrayan estas fuentes, debe solicitarlos exclusivamente por los cauces oficiales.

Es decir, "procedimientos de transparencia, consultas formales a las Delegaciones del Gobierno o los mecanismos de cooperación previstos en conferencias sectoriales".

Nuevos fallos

Precisamente este martes el sistema de seguimiento telemático volvió a sufrir una incidencia, lo que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección para las víctimas que utilizan estos dispositivos.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya había recabado en septiembre, con carácter de urgencia, los primeros datos de los puntos municipales: un 40% detectó incidencias de diversa índole en las pulseras antimaltrato.

Ahora, el Gobierno de Ayuso quiere "poner luz y dimensión" a este problema.