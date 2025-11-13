-
El Congreso vota hoy la derogación del cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes
El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cosas, establecen la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares y la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena.
En concreto, la Cámara Baja examinará las enmiendas que el Senado introdujo a este proyecto legislativo gracias a la mayoría absoluta del PP. Se trata de más de 80 cambios en el articulado del texto del Gobierno.
Entre esos cambios se encuentran los relativos a levantar el cierre nuclear previsto de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Cataluña) y Cofrentes (Comunidad Valenciana); a congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026; a recuperar la antigua política de Renfe de indemnizar sus retrasos de 15 y 30 minutos; y a la concesión de ayudas para ir descarbonizando la flota de autobuses urbanos.
Leire Díez solicita apartar a Aldama y García Castellón como acusaciones al considerar que no fueron perjudicados
La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que excluya al empresario Víctor de Aldama y al magistrado jubilado Manuel García Castellón del listado de acusaciones de la causa, al entender que ninguno de los dos puede considerarse perjudicado.
Así lo ha hecho a través de un escrito en el que su defensa pide al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, el juez Arturo Zamarriego, que revoque esas personaciones.
"Si analizamos las actuaciones, así como los escritos de personación, podemos concluir que ninguno de los dos reúne la condición de perjudicado en el presente procedimiento", sostiene.
Díez se pregunta que si la investigación se centra en determinar si ella, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --los tres investigados-- querían recabar información comprometida contra mandos de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores -algo que sospecha el juez-, "¿cómo podrían ser víctimas o perjudicados García Castellón y De Aldama de estos delitos?".
El juicio al fiscal general del Estado llega a su final con los informes de las partes
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará previsiblemente listo para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo con los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Será la sexta y última sesión del juicio que se ha celebrado en la Sala de lo Penal del Supremo en sesiones de mañana y tarde.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha comunicado a las partes que cada acusación dispondrá de entre 30 y 45 minutos para exponer su informe, al igual que la Fiscalía, en tanto que la defensa de García Ortiz, en manos de la Abogacía del Estado, podrá utilizar el tiempo que estime necesario.
El juez ha animado a las acusaciones a ponerse de acuerdo para que la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda disponer de más tiempo.
Además de González Amador, hay otras seis acusaciones populares en el proceso: El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El rey Felipe VI defiende en Pekín los derechos humanos y la democracia a la vez que el "diálogo fructífero" con China
Felipe VI recordó este jueves en Pekín que España defiende la democracia y los derechos humanos a la vez que el "diálogo fructífero" con China, un actor clave en la escena internacional, con enormes desafíos y transformaciones en curso y en la que España está cada vez más presente.
En su discurso ante la colonia de ciudadanos españoles en Pekín, en el último acto del viaje de Estado que han realizado los reyes a China, Felipe VI destacó cómo España mantiene con China "un diálogo fructífero, europeo y propio a la vez" y destacó su satisfacción con el desarrollo de este viaje
Subrayó que España seguirá defendiendo sus valores, "los de la democracia, el derecho internacional, los Derechos Humanos y la cooperación multilateral, desde la confianza firme en quiénes somos como nación, una España moderna, solidaria, creativa, abierta y comprometida con los grandes desafíos de nuestro tiempo".
Un viaje "especialmente intenso" que ha tenido lugar en el 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral de España y China con un importante contenido institucional, económico y cultural y que representa la renovación de una voluntad compartida, "la de seguir construyendo una relación pragmática basada en el diálogo, el respeto y beneficio mutuos, la amistad y una cooperación amplia y ambiciosa".
