El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cosas, establecen la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares y la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena.

En concreto, la Cámara Baja examinará las enmiendas que el Senado introdujo a este proyecto legislativo gracias a la mayoría absoluta del PP. Se trata de más de 80 cambios en el articulado del texto del Gobierno.

Entre esos cambios se encuentran los relativos a levantar el cierre nuclear previsto de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Cataluña) y Cofrentes (Comunidad Valenciana); a congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026; a recuperar la antigua política de Renfe de indemnizar sus retrasos de 15 y 30 minutos; y a la concesión de ayudas para ir descarbonizando la flota de autobuses urbanos.