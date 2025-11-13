Sánchez se viste de joven en busca del voto 'indie': visita por sorpresa Radio 3 y promociona su cuenta de TikTok

Sánchez, con la camiseta de Radio 3 y en el estudio de la emisora musical de RNE, este jueves. TikTok

Hasta en los Simpson, el viejo Señor Burns cuando se quería hacer el "enrollado" se ponía una camiseta y un gorro. Los políticos, cuando están en precampaña, lo emulan con looks desenfadados y hablando de música actual.

Así lo ha hecho Pedro Sánchez, que ya en las últimas semanas ha recuperado su lado más indie. Primero, fue su cuenta de Tik Tok, donde ha empezado a recomendar semanalmente una canción y un libro.

Durante estos días ha admitido que en su lista de Spotify no falta El Acecho, de Cala Vento; o Tu Voz, de Vera Fauna.

A partir de ahí, ha proseguido en su versión en X dando la enhorabuena a Rosalía por "el deslumbrante lanzamiento de LUX".

"¡Has colocado a España en la cima de la música mundial con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify!", tuiteaba.

Este jueves, sorprendió con una visita a Radio 3 que no estaba en agenda.

El presidente del Gobierno no se conformó con visitar las instalaciones de la emisora musical de Radio Nacional, sino que entró en el estudio para entrar en directo en el programa Generación Ya.

Allí aseguró que el nuevo disco de Rosalía le ha parecido "una maravilla" y que se reservó una hora en su apretada agenda para escucharlo "del tirón".

Y para mantener el hype, como dirían los jóvenes, ha asegurado que este viernes recomendará su canción favorita de la artista catalana en su cuenta de TikTok.

También ha reconocido que su festival favorito es el Sónar de Barcelona y ha lamentado no acudir a este tipo de eventos, aunque ha bromeado explicando que cuando deje la presidencia del Gobierno "dentro de muchos años" volverá a ir. Objetivo: presentarse a la reelección en 2027.

Todo complementado con un look de camisa vaquera negra y camiseta.

Cuando salió del estudio le regalaron una camiseta roja de Radio 3 que no dudó en ponerse y subir la imagen a sus redes: "¡Ya tengo mi nueva camiseta!".

Sánchez tampoco dudó en definirse como seguidor de la emisora.

"Yo bebo mucho de vuestras propuestas musicales, combinaciones que hacéis. Toda la cultura musical que tengo con respecto a lo que es España, es gracias a Radio 3", aseguraba en el programa.

Esta estrategia de vestirse de joven no es nueva. Durante la campaña de las pasadas elecciones generales, Pedro Sánchez ya sacó su versión melómana y juvenil, como cuando fue al podcast de "la Pija y la Quinqui".

Allí, el presidente del Gobierno admitió ser un "swiftie", en referencia a Taylor Swift, a la que definió como "una artistaza". De la órbita internacional también dijo que le gustaba Lana del Rey.