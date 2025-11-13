El dictamen de la UE enfrenta a Gobierno y PP: Bolaños, "muy satisfecho"; Gamarra, "puede vulnerar el Estado de derecho"

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno está "muy satisfecho" con las conclusiones del abogado general de la UE, Dean Spielmann, sobre la ley de amnistía.

"Ya dijimos que la ley de amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

Bolaños ha querido recalcar que el abogado "ha dicho que es conforme al derecho europeo, no afecta a intereses financieros de la Unión y la revisión del terrorismo es conforme al derecho europeo".

Algo que, a su juicio, les da la razón. "Desmiente por completo esa falsedad de la autoamnistía", ha rematado, dejando así un mensaje a la Comisión Europea que habló en ese sentido.

El ministro de Presidencia y Justicia espera que, aunque el informe no es vinculante, ahora sea ratificado por el TJUE. Lo normal es que los magistrados, en un 80% de los casos, sentencien en línea con lo que dice el abogado.

"Este dictamen es un paso más en la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés", y ha pedido que se aplique "al resto", en referencia a Carles Puigdemont.

También en los pasillos del Congreso se ha pronunciado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, que ha afirmado que el dictamen del abogado "vuelve a ratificar que esta ley puede vulnerar el Estado de derecho".

"No estamos ante un instrumento que buscara la convivencia sino la conveniencia. Siempre y desde el principio se articuló como un instrumento para lograr una investidura a cambio de una ley que permitiera dar impunidad", ha rematado.

Los rostros de satisfacción eran evidentes en la bancada gubernamental que este viernes debatía las enmiendas que el PP introdujo a la ley de movilidad sostenible.

Pedro Sánchez, que acudió a la votación, lo hacía visiblemente relajado pese a que ayer, en esta misma cámara, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le calificaba de "hipócrita" y "cínico".

El abogado ha admitido que la norma vulnera varias disposiciones de la legislación comunitaria.