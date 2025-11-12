El Congreso obliga a Sánchez a explicar cómo gobernará sin mayoría, ni Presupuestos y bajo la sombra de la corrupción
"Leire fue a su casa y el presidente dijo: límpiese todo": el audio en el que Dolset afirma que la 'fontanera' vio a Sánchez
Armengol le aletarga a Sánchez la legislatura: entre diciembre y febrero solo habrá una semana con actividad en el Congreso
Sánchez también hablará de corrupción y usará la relación PP-Vox y la inestabilidad de Feijóo para contratacar
En el pleno de este miércoles Sánchez contraatacará con la relación PP-Vox y con la gestión de los servicios públicos de las autonomías del Partido Popular, a las críticas sobre corrupción e inestabilidad política de Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez comparecerá ante la cámara a petición propia para informar de las últimas cumbres internacionales en las que ha participado, así como del Consejo Europeo de octubre y de la situación de los servicios públicos en España; y, a solicitud del PP, para que rinda cuentas de la corrupción que considera que afecta a su familia, al PSOE y al Gobierno, y además para explicar sus planes de Gobierno tras la retirada del apoyo de Junts.
Todo ello hará que la sesión se convierta en una especie de pequeño debate sobre el estado de la nación, con referencias a asuntos incluidos en el orden del día y a otros de actualidad como el juicio al fiscal general del Estado o las negociaciones entre PP y Vox tras la dimisión de Carlos Mazón.
Feijóo volverá a exigir explicaciones por la financiación del PSOE y expondrá la situación provocada por Junts, que ha llevado al PP a dar por acabada la legislatura y a volver a pedir elecciones.
Pero Sánchez ya ha asegurado que pretende seguir hasta 2027 y que tiende la mano a todos, incluido Junts, para intentar seguir llegando a acuerdos. Y así está previsto que lo repita hoy en sede parlamentaria.
Sánchez comparece en el Congreso para explicar su hoja de ruta tras la ruptura con Junts y los casos de corrupción del PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará este miércoles en su comparecencia en el Congreso sobre cómo afecta a la gobernabilidad la reciente ruptura de Junts con el PSOE.
La inclusión en el orden del día se produce tras pedir el PP el pasado viernes una comparecencia urgente de Sánchez sobre este asunto y una vez que todos los grupos de la cámara han accedido a que se agrupe junto a los dos temas de los que iba a hablar el jefe del Ejecutivo: el último Consejo Europeo y corrupción.