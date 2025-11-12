En el pleno de este miércoles Sánchez contraatacará con la relación PP-Vox y con la gestión de los servicios públicos de las autonomías del Partido Popular, a las críticas sobre corrupción e inestabilidad política de Alberto Núñez Feijóo.



Sánchez comparecerá ante la cámara a petición propia para informar de las últimas cumbres internacionales en las que ha participado, así como del Consejo Europeo de octubre y de la situación de los servicios públicos en España; y, a solicitud del PP, para que rinda cuentas de la corrupción que considera que afecta a su familia, al PSOE y al Gobierno, y además para explicar sus planes de Gobierno tras la retirada del apoyo de Junts.



Todo ello hará que la sesión se convierta en una especie de pequeño debate sobre el estado de la nación, con referencias a asuntos incluidos en el orden del día y a otros de actualidad como el juicio al fiscal general del Estado o las negociaciones entre PP y Vox tras la dimisión de Carlos Mazón.

Feijóo volverá a exigir explicaciones por la financiación del PSOE y expondrá la situación provocada por Junts, que ha llevado al PP a dar por acabada la legislatura y a volver a pedir elecciones.



Pero Sánchez ya ha asegurado que pretende seguir hasta 2027 y que tiende la mano a todos, incluido Junts, para intentar seguir llegando a acuerdos. Y así está previsto que lo repita hoy en sede parlamentaria.

