Sánchez acusa al PP de "corrupción" por privatizar servicios: "Usan el dinero de la gente para satisfacer a las élites"

El presidente del Gobierno ha sorteado la comparecencia a petición propia ante el Congreso con temas que no tenían nada que ver con el orden del día. Pedro Sánchez ha dedicado más de 35 minutos a atacar la gestión de los presidentes autonómicos del PP.

Uno de los puntos era "rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE”. Sánchez ha evitado comentar las novedades sobre José Luis Ábalos o Koldo García y se ha limitado a hacer una valoración sobre cómo están las medidas anunciadas en julio ante el Congreso, tras estallar el caso Cerdán.

Sánchez incluso ha metido como “forma de corrupción” algo que admite que “puede que no sea ilegal” como es la “privatización de servicios públicos”. Más tarde, ha aprovechado para criticar ahí la gestión de los presidentes de Madrid y Andalucía.

“Si el Gobierno central está transfiriendo más de 300.000 millones de euros, ¿por qué en muchas regiones la calidad del servicio público está empeorando?”, ha preguntado retóricamente.

La respuesta, ha añadido, “no es un problema económico, sino ideológico y social. Están usando el dinero de la gente para satisfacer a las élites”. En clara referencia a la privatización y la colaboración público-privada en sectores como la sanidad, ha concluido que “son negocios legales, pero inmorales y destructivos para las clases medias”.

Tras criticar a Madrid, Sánchez ha proseguido atacando la política sanitaria de la Junta Andalucía en un tono ya casi de pre-campaña. Incluso ha llegado a comparar el escándalo de los cribados con la gestión de la Dana en la Comunidad Valenciana.

El jefe del Ejecutivo ha acusado a Moreno Bonilla de “mentiras y negligencias” y ha tildado de “cosméticos” los ceses como el de la consejera de sanidad.

En el caso de Andalucía, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo central ha transferido 53.000 millones adicionales pero ha culpado a Moreno Bonilla de “no contratar sanitarios, sino de rebajar impuestos a las élites”.

Sánchez no ha dedicado ni una palabra sobre las novedades de la llamada “fontanera del PSOE” Leire Díez, pese a que estaba en el título de la comparecencia urgente solicitada por el PP.

En cambio, sí ha hablado de la gobernabilidad de España. Otro de los puntos incluidos en la comparecencia tras una solicitud del PP.

El presidente del Gobierno ha esperado 19 de su comparecencia para mencionar el órdago de Junts aunque sin mencionar de forma expresa al partido de Puigdemont y Nogueras que la semana pasada anunció que la "legislatura quedaba bloqueada".

Tras acusar a PP y Vox de "oposición destructiva", Sánchez ha asegurado “ahora parece que hay otros grupos que se quieren unir a ese bloqueo”.

Sánchez ha proseguido sin citar expresamente a la formación de Nogueras y citando algunas de las normas que Junts amenaza con tumbar: “¿Qué motivos hay para que no salga la ley de familias cuando nuestro país sufre un invierno demográfico?”