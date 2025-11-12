Escalada de insultos y amenazas de Rufián y Belarra contra Mazón y la derecha ante la pasividad de Armengol y Celis

El Congreso ha vivido este miércoles una nueva escalada de tensión verbal.

Gabriel Rufián y Ione Belarra han lanzado insultos contra Carlos Mazón y la derecha en el hemiciclo, sin que las presidencias de Francina Armengol ni Alfonso Rodríguez Gómez de Celis intervinieran para retirarlos.

Durante el pleno, el portavoz de ERC ha acusado al presidente valenciano en funciones de tener "229 muertos a sus espaldas" y lo ha llamado "psicópata, homicida, inútil y miserable", mientras Armengol presidía la sesión sin tomar ninguna medida.

Minutos después, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha llamado abiertamente a "reventar a la derecha" y "quitarle todos sus privilegios".

Presidente, nuestro país sólo tiene dos opciones, o reventamos a la derecha o la derecha reventará a la gente. pic.twitter.com/Zbu9jgsyxk — Ione Belarra (@ionebelarra) November 12, 2025

En ese momento presidía el pleno Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que tampoco ha intervenido.

Belarra ha planteado a Pedro Sánchez un "plan para reventar a la derecha", con medidas como limitar los precios del alquiler, celebrar un referéndum sobre la monarquía o renovar el CGPJ con una mayoría "plurinacional".

"O reventamos a la derecha o la derecha reventará el país", ha asegurado.

La secretaria general de Podemos ha acusado además a los socialistas de permitir "una guerra sucia" contra el fiscal general y ha reclamado "quitar los privilegios a los jueces fachas".

El término "reventar", según la RAE, significa "deshacer o desbaratar algo aplastándolo con violencia" o "causar gran daño a alguien".

"Términos ofensivos"

Tras ambas intervenciones, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido la palabra "en virtud de los artículos 103 y 104 del Reglamento" del Congreso.

"Exijo que se retiren los términos ofensivos que se han dicho en esta comparecencia", ha reclamado desde su escaño.

A Muñoz le resultaba "impensable" tener que pedírselo ella misma a la Presidencia y que "no hubieran dicho absolutamente nada" pese a los insultos.

"Se ha llamado asesino, delincuente y facha a jueces sin que la Mesa y la Presidencia hayan dicho nada", ha denunciado.

Los artículos 103 y 104 regulan el orden y la disciplina en las sesiones. El 103 establece que los diputados serán llamados al orden cuando "profieran palabras o conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros o de las instituciones del Estado".

"Se ha hecho un discurso de odio en el que se ha llamado a reventar a todo aquel que no es de izquierdas", ha continuado Muñoz.

"Sé que la izquierda odia a todo aquel que no es de izquierdas, pero mire, señor presidente, yo apelo al presidente de esta Cámara, que ahora lleva la comparecencia; entiendo que usted es socialista...".

Entonces Gómez de Celis le ha interrumpido: "Nos da igual lo que yo sea. Se ha entendido todo. Se revisará el Diario de Sesiones", ha zanjado, sin retirar ninguna de las expresiones.