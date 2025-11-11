"Muy próximamente es muy próximamente": la portavoz del Gobierno sigue sin concretar la fecha de los Presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

"Se enviarán muy próximamente y muy próximamente es muy próximamente".

Este concepto temporal indeterminado es el nivel de inconcreción del mensaje de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre la fecha en la que enviarán al Congreso el proyecto de Presupuestos.

Ese paso y el previo, el de la presentación de la senda de déficit, debían haberse dado hace más de un mes, según especifica la Constitución.

Sin embargo, Pedro Sánchez retrasa la decisión sin explicar las razones por las que lo hace. Ambos movimientos dependen sólo de la decisión del Gobierno, aunque luego tengan que ser votados en el Parlamento.

Hay que recordar que hace ya más de un mes que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró que la senda de déficit se aprobaría en "los próximos días".

Esos días pasaron, también las semanas y el mes, y aún no se ha aprobado.

Fuentes de Moncloa especulan ahora con que pueda presentarse la senda de déficit la próxima semana. Al menos, Pilar Alegría ya no repite lo de que están "sudando la camiseta" para aprobar los Presupuestos.

La ruptura de Junts indica que el Gobierno sufrirá sendas derrotas parlamentarias en esos trámites y, por eso, está buscando la forma de cuadrar las fechas para que el revés le sea lo menos lesivo posible. En concreto, debe sortear la campaña electoral de las autonómicas extremeñas del 21 de diciembre.

Incluso aunque la senda de déficit fuera aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes, el trámite precisa de un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con dos votaciones en el Congreso. Por lo tanto ya es casi imposible que el debate de totalidad de Presupuestos sea dentro de este año.