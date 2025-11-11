Page pide a Sánchez que se querelle contra los que "usaron al PSOE como lavadora", en alusión a Koldo y a Ábalos

García-Page insiste en la necesidad de levantar un "muro contra la corrupción", incluso dentro del propio partido, y pide acciones judiciales también contra Leire Díez.

Ábalos responde solicitando transparencia y que se presenten todos los pagos y gastos de la dirección del PSOE desde 2017 a 2025.

La dirección del PSOE rechaza, por ahora, querellarse como parte perjudicada pese a considerar que el partido es la víctima en el caso.

Emiliano García-Page pide a Pedro Sánchez que el PSOE se querelle contra José Luis Ábalos y Koldo García si se confirma que usaron el partido para blanquear dinero.

Emiliano García-Page ha pedido a Ferraz que "se querelle contra otros imputados", en referencia a José Luis Ábalos y Koldo García, si "se verifica" que "han utilizado al PSOE como lavadora para limpiar su dinero sucio".

El presidente de Castilla-La Mancha se hace así eco de la información publicada por EL ESPAÑOL de que en el PSOE dan por hecho que Ábalos y Koldo blanquearon dinero mediante facturas posiblemente falsas, aunque Ferraz rechaza querellarse como parte perjudicada, pese a que sostienen que "la víctima" es el partido.

Estas afirmaciones también han sido rebatidas por Ábalos en la red social X, donde instó este lunes a los dirigentes del PSOE a que "aporten toda la documentación de cuantos gastos y pagos se han hecho todos y cada uno de los miembros de la dirección del partido desde 2017 a 2025", y también de sus antecesores como secretarios de Organización.

Desde la dirección del partido, evitaron valorar esas declaraciones. "No me dedico a valorar palabras individuales", afirmó la portavoz adjunta de la Ejecutiva, Emma López, que aseguró que "el PSOE actúa con transparencia" y colabora "siempre que la Justicia lo requiere".

Sin embargo no recogió el guante lanzado por Ábalos, que pedía aportar voluntariamente toda la documentación.

Hasta ahora solo García-Page ha alzado la voz para pedir a Pedro Sánchez que el PSOE se querelle y que "levante un muro contra la corrupción y los corruptos".

El presidente castellanomanchego reformula así la frase que Sánchez pronunció en su investidura, cuando pidió "levantar un muro" frente "a la derecha reaccionaria".

Page reclama levantar "ese muro" contra "los corruptos", incluso "de dentro del propio Partido Socialista". "Es el único muro que debería existir", matizó este lunes, marcando de nuevo distancia con Sánchez.

En ese sentido, aseguró que "algunos han traicionado la confianza" del partido.

"Si se verificara que algunos han utilizado al PSOE como lavadora para blanquear dinero sucio, habría no solo que querellarse, sino marcar toda la distancia posible", añadió.

Al mismo tiempo, pidió iniciar acciones judiciales "contra la llamada fontanera de Ferraz", Leire Díez. "Esa, en mi nombre no hablaba", aseguró.

Page ya hizo esta petición hace una semana, sin que hasta ahora Ferraz le haya escuchado.

El presidente castellanomanchego añadió que "no se puede ir por la vida hablando en nombre del presidente del Gobierno, de no sé qué ministros" para "cometer delitos y amenazar a jueces y fiscales".

"Esto es vomitivo y grave. Esta gente tiene que estar ante los tribunales con una querella puesta por la organización", subrayó.

Por otro lado, aseguró que le parece "bien" que Sánchez, quiera presentarse a la reelección, pues "es lo normal cuando se está en la Presidencia", si bien el contexto actual "es complicado", debido al "ambiente de corrupción que se está empezando a generalizar".