El Gobierno hará dos actos por el día de la Constitución en Madrid porque Ayuso no invita al delegado de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso saluda al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en 2023 Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez celebrará este año dos actos por el Día de la Constitución en Madrid.

Al tradicional evento oficial del 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados, se sumará otro organizado un día antes por la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha decidido convocar su propio homenaje en paralelo al de la Comunidad de Madrid, en previsión de que Isabel Díaz Ayuso haya vuelto a dejar fuera al delegado, Francisco Martín.

Ambas administraciones conmemorarán la Constitución el viernes 5 de diciembre, rompiendo por segundo año consecutivo la tradición de organizar un acto conjunto en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Martín ha explicado este lunes que la Comunidad "cambió unilateralmente el formato del acto" y "obligó" a la Delegación a celebrar uno propio durante su edición del 2024.

¿La diferencia? Que en la anterior jornada, Delegación y Comunidad, por lo menos, mantuvieron el respeto institucional de no 'pisarse' el día.

Un año antes, en la última edición conjunta (la de 2023), el delegado usó su intervención para criticar directamente la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid, poniendo en el foco problemas como el de la Cañada Real. Algo que no sentó nada bien en Sol.

Hay que recordar que, el año pasado, el representante del Gobierno central organizó el acto en las Colecciones Reales, recién inauguradas.

Al no elegir en esa ocasión el mismo día para celebrar la efeméride, algunas autoridades socialistas pudieron acudir al evento regional. Esta vez, sin embargo, ambos coincidirán el mismo día.

El detalle de ser el mismo visualiza la ruptura institucional entre ambas administraciones y pone a los socialistas ante el aprieto de no acudir al acto del Gobierno de los madrileños a los que representan en, por ejemplo, la Asamblea Regional.

Fuentes del Ejecutivo central asumen que la Comunidad de Madrid no tiene intención de invitar al delegado, como ya ocurrió en el Dos de Mayo, cuando el Gobierno autonómico vetó la presencia de miembros del Ejecutivo central, alegando que "había roto toda relación institucional".

La celebración de un acto paralelo resulta llamativa porque el propio Gobierno central —al que representa Martín— ya tiene previsto su acto oficial el 6 de diciembre, con el izado de bandera, la lectura de artículos de la Carta Magna y la recepción de instituciones en el Congreso de los Diputados. Como ocurre todos los años.