Sánchez seguirá gobernando "con nuevos PGE o sin ellos" y descarta elecciones aunque sí las pide en Valencia

En materia judicial, Sánchez defiende la inocencia de su hermano y del fiscal general del Estado, mientras evita pronunciarse sobre la imputación del líder socialista extremeño.

Sánchez reafirma su compromiso con la lucha climática en la COP30 y anuncia una aportación de 45 millones de euros a diferentes fondos internacionales de adaptación y respuesta.

El presidente descarta la convocatoria de elecciones anticipadas a nivel nacional, aunque pide comicios en la Comunidad Valenciana para evitar un gobierno PP-Vox tras la dimisión de Carlos Mazón.

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno seguirá adelante "con nuevos Presupuestos Generales del Estado o sin ellos", pese al rechazo anunciado por Junts.

Manual de resistencia elevado a la enésima potencia. Pedro Sánchez presentará los Presupuestos Generales pese al bloqueo que ha anunciado Junts, que ya ha anunciado que votará en contra de esta norma y de otras.

“Sudaremos la camiseta”, ha asegurado en una rueda de prensa desde Belem (Brasil) donde ha asistido a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

La “receta” del jefe del Ejecutivo para no darse por vencido es “diálogo y comprensión” con sus socios. No obstante, ha advertido que “España seguirá avanzando con Presupuestos o sin Presupuestos". La idea está clara: resistir aunque le tumben las cuentas.

"España está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años", ha justificado para no convocar elecciones y ha restado importancia a que pueda perder fondos europeos por no cumplir con sus compromisos de sacar adelante determinadas normas que van aparejadas a dinero comunitario.

"Es el Gobierno que más ha ejecutado esos fondos", ha deslizado, amparándose en los que recibió tras el COVID.

A la par que pide resistir, Sánchez ha mostrado su "preocupación" por las negociaciones entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana para investir a otro presidente tras la dimisión de Carlos Mazón.

El líder socialista ha pedido "elecciones para romper esa mayoría negacionista" porque teme que las consecuencias de un nuevo ejecutivo de derechas "deriven en un desmantelamiento de toda la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática", que a su juicio es la responsable de la dana que arrasó la huerta sur de Valencia con más de 220 muertos.

"El problema no ha sido únicamente el expresidente Mazón", ha añadido a la par que ha culpado a los de Feijóo y Abascal por "banalizar" con las consecuencias del cambio climático.

En materia judicial, Sánchez ha defendido "la inocencia" de su hermano, David Sánchez, tras anunciarse hoy que el juicio se celebrará entre el 9 y el 14 de marzo.

En cambio, ha guardado silencio sobre la imputación que también pesa sobre el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por concederle la plaza como director de la oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz.

Sobre el juicio que sienta en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Supremo, Sánchez ha reiterado que "creemos en su inocencia" y espera que "el tiempo ponga las cosas en su sitio".

En Belem Sánchez ha "reafirmado" su compromiso con "el multilateralismo climático" y ha ofrecido durante su intervención en la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém (Brasil) 45 millones de euros al Fondo de Adaptación, al de Respuesta ante Pérdidas y Daños y al de Observaciones Sostenibles de la Organización Meteorológica Mundial.

"Es una prioridad", ha asegurado tras citar la Dana de Valencia como un ejemplo de "las desigualdades" que crea "el cambio climático". "España elige actuar, no esperar", ha afirmado.

Sobre la postura de Estados Unidos, que amenaza con vetar los acuerdos, Sánchez ha asegurado que "no es noticia que la nueva administración se está retirando de mucha agenda multilateral".

Más comedido se ha mostrado sobre las intervenciones de EEUU en el Caribe, hundiendo narcolanchas venezolanas. "No opino sobre lo que hagan otras administraciones en otros países", ha asegurado.