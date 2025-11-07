'Si hay financiación ilegal, adiós': la investigación judicial de los sobres del PSOE pone en jaque el apoyo de los socios a Sánchez

Testigos y documentación apuntan a posibles irregularidades en el uso de fondos, mientras Junts bloquea la tramitación de leyes en el Congreso, intensificando la tensión política.

Entre 2017 y 2024, el PSOE manejó más de 940.000 euros en efectivo para pagos internos, lo que ha levantado sospechas de blanqueo y corrupción.

Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez advierten que retirarían su apoyo al Gobierno si se demuestra financiación ilegal en el PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional investiga si sobres con dinero en efectivo entregados a dirigentes del PSOE, como Ábalos y Koldo García, podrían tener origen ilícito.

Los socios de Pedro Sánchez se acercan a la línea roja que ellos mismos dibujaron, como límite que les obligaría a retirar su apoyo al Gobierno.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de investigar los pagos del PSOE, con sobres en efectivo, a José Luis Ábalos y Koldo García tensa aún más las costuras del pacto de coalición.

Más aún, después de que Miriam Nogueras anunciara este jueves la intención de Junts de tumbar más de 40 proyectos de ley del Gobierno, durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

A instancias del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, Ismael Moreno ha abierto una pieza separada para investigar los desfases que existen entre la contabilidad aportada por el PSOE y las cantidades recibidas en sobres por Ábalos y Koldo.

Al interrogar al exgerente del PSOE Mariano Moreno, el juez Puente consideró incomprensible que el PSOE extrajera de sus cuentas bancarias varios cientos de miles de euros, para hacer pagos en metálico.

Y apuntó que este procedimiento se prestaba a amparar prácticas de "blanqueo". Es decir, que Ábalos y Koldo utilizaran la liquidación de gastos en el partido, mediante la presentación de tickets y facturas, para regularizar el dinero que habían obtenido del cobro de mordidas.

En la documentación remitida al juez, el PSOE reconoce haber manejado un total de 940.388 euros en efectivo entre 2017 y 2024, para realizar los pagos en sobres a sus dirigentes.

Junto a la declaración de Mariano Moreno y de la empleada del PSOE Celia Rodríguez,el juez Puente también ha remitido a la Audiencia Nacional la testifical de la empresaria Carmen Pano, quien asegura haber entregado en la sede de Ferraz 90.000 euros en bolsas.

Por tanto, el magistrado Ismael Moreno intentará determinar si una parte del dinero en metálico que se manejaba en la sede del PSOE ha podido tener una procedencia ilícita.

Casi todos los socios del Gobierno (desde Sumar a ERC, Bildu o el PNV) habían advertido de que la existencia acreditada de una financiación ilegal del PSOE sería el punto sin retorno que les impediría mantener su apoyo al Gobierno.

Los pronunciamientos se sucedieron a raíz del informe de la UCO que, el pasado mes de junio, condujo a prisión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"A ERC nadie le ha de hacer escoger entre corruptos cutres y corruptos premium", señaló Gabriel Rufián el pasado 18 de junio, "si aparece un papel donde ponga ‘P. Sánchez’, hay que darle la voz a la gente".

Adelantó así que será inevitable la convocatoria de elecciones, si se constata que el presidente del Gobierno percibió sumas de su partido de procedencia irregular.

El portavoz de ERC insistió en este mensaje el pasado 21 de octubre, tras conocer que el juez del Supremo Leopoldo Puente había citado a declarar como testigos al ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una empleada de la Secretaría de Organización, para interrogarles sobre los sobres con dinero entregados a Ábalos y Koldo.

"Si al final estamos frente a la 'Gürtel' del PSOE pediremos al Gobierno que dé voz a la gente", señaló Rufián ante los periodistas en los pasillos del Congreso.

En plena marea por las revelaciones del caso Koldo, el presidente Pedro Sánchez celebró el pasado mes de junio una ronda de reuniones con sus socios de Gobierno, para atar su apoyo y garantizarles que no ha existido una financiación ilegal del PSOE.

Tras la reunión, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, explicó que el presidente del Gobierno le había asegurado que la corrupción se "circunscribía" a tan sólo tres personas: Ábalos, Cerdán y Koldo.

Sin embargo, para amañar los contratos públicos por los que cobraron comisiones ilegales, los tres investigados necesitaron contar con la complicidad de responsables políticos y técnicos, tanto del Ministerio de Transportes como del Gobierno navarro.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se mostró más contundente ante los medios el 21 de junio: "Las imágenes que estamos viendo, con la entrada de la Guardia Civil en ministerios, domicilios y sedes son ciertamente impactantes".

Y añadió: "No escondemos la gravedad del momento en que nos encontramos. Por eso urge que el PSOE delimite los detalles del caso y certifique que no hubo financiación irregular".

También empeñó su palabra la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, a preguntas de Carlos Alsina en Onda Cero, pocas horas después de que Santos Cerdán ingresara en prisión.

"¿Qué pasaría si hubiera financiación irregular del PSOE?", le preguntó Alsina. Entre circunloquios, Yolanda Díaz admitió que a Sumar no le quedaría más remedio que abandonar el Gobierno.

Y expresó de forma gráfica la consternación que le causan los casos de corrupción del PSOE: "A mí me estalla la cabeza cuando lo pienso".

La pieza separada que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puede despejar ahora las incógnitas que obligarían a mover ficha a los socios del Gobierno, más allá de la ruptura abrupta que protagoniza Junts en el Congreso.