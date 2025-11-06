La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, ha señalado este miércoles, preguntada por la sucesión en la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón y por la posibilidad de que fuera ella la nueva responsable del Consell, que es y seguirá siendo primera edil de la capital valenciana.

"Yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia", ha indicado en declaraciones a los medios.

Igualmente y sobre que su nombre se haya barajado para ocupar la presidencia del Consell y sea una de las opciones por las que la dirección nacional del PP se ha inclinado, Catalá ha reiterado su voluntad de mantenerse como alcaldesa y ha agradecido que fijándose en ella, su formación política avale su gestión al frente del consistorio valenciano.

"Yo seguiré trabajando como alcaldesa de Valencia todos los años que los valencianos quieran. Y la verdad, estoy muy contenta de que mi partido respalde mi trabajo como alcaldesa de Valencia", ha dicho.