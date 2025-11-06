-
María José Catalá se descarta para la sucesión en la Generalitat: "Yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia"
La alcaldesa de Valencia y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, ha señalado este miércoles, preguntada por la sucesión en la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón y por la posibilidad de que fuera ella la nueva responsable del Consell, que es y seguirá siendo primera edil de la capital valenciana.
"Yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia", ha indicado en declaraciones a los medios.
Igualmente y sobre que su nombre se haya barajado para ocupar la presidencia del Consell y sea una de las opciones por las que la dirección nacional del PP se ha inclinado, Catalá ha reiterado su voluntad de mantenerse como alcaldesa y ha agradecido que fijándose en ella, su formación política avale su gestión al frente del consistorio valenciano.
"Yo seguiré trabajando como alcaldesa de Valencia todos los años que los valencianos quieran. Y la verdad, estoy muy contenta de que mi partido respalde mi trabajo como alcaldesa de Valencia", ha dicho.
El Senado, con mayoría del PP, rechaza una moción del PSOE para mejorar cribados de cáncer
El Senado ha rechazado una iniciativa del PSOE para mejorar los cribados de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud, porque los populares entienden que es solo una maniobra para "distraer la atención pública" de las "graves carencias" de la gestión del Gobierno.
"No cuenten con que aprobemos maniobras destinadas a distraer la atención pública, ni de las graves carencias en la gestión sanitaria del propio Ministerio de Sanidad, ni de la corrupción que les rodea. Eso sí, siempre contarán con nosotros para cuidar la salud de todas las mujeres españolas", ha subrayado en el pleno la senadora popular María del Mar San Martín.
En la moción, rechazada por 144 votos en contra, 96 a favor y 21 abstenciones, el PSOE instaba al Gobierno a "seguir fortaleciendo la investigación, la innovación y la detección precoz del cáncer de mama", proponer acciones "de mejora para el fortalecimiento del mismo" o revisar los rangos de edad a los que se hacen las mamografías.
Los socialistas han rechazado las enmiendas populares, una de las cuales era para "abordar la grave y creciente falta de médicos y profesionales sanitarios" por considerarlas "un burdo intento de autoexculpación" y porque demuestran "una vez más su incapacidad de gestión".
"La realidad es que los Gobiernos autonómicos del PP, solos o de la mano de Vox, son un verdadero peligro para la ciudadanía", ha denunciado Nuria Medina.
La CEOE rechaza ampliar el permiso de fallecimiento hasta 10 días por su coste inasumible para las empresas
La CEOE ha rechazado la ampliación hasta 10 días hábiles del permiso de fallecimiento desde los dos días actuales (cuatro en caso de desplazamiento) porque, a su juicio, tiene un coste inasumible para las empresas.
Así lo ha explicado la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, al término de una reunión que ha mantenido este miércoles el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos para abordar esta ampliación, así como la creación de dos nuevos permisos para los cuidados paliativos y la eutanasia.
Fuentes de CEOE han rehusado hacer comentarios sobre el contenido de la negociación, más allá de que seguirán trabajando y que volverán a la nueva reunión prevista antes de que acabe el mes de noviembre.
Según Ruiz de UGT, CEOE ha dicho que las empresas no están dispuestas a asumir esos 10 días de permiso por fallecimiento, una posición ante la que ha pedido a la patronal que presente una propuesta con responsabilidad y predisposición al acuerdo o instarán al Gobierno a que legisle.
