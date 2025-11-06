ERC y Junts insisten en que la prisión de Junqueras, Sànchez y Turull fue una decisión 'política' pese a que el TEDH lo niega

El presidente de ERC, Oriol Junqueras y el secretario general de Junts, Jordi Turul, el pasado 8 de octubre en el Parlament.

ERC y Junts han insistido este jueves en atribuir a la "represión" y a una decisión "política" el encarcelamiento de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez previo al juicio del 1-O, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de desestimar esa tesis.

El TEDH ha rechazado las demandas de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull (Junts) y Jordi Sànchez (expresidente de la ANC) contra la decisión del Tribunal Supremo de no ponerles en libertad para que pudieran ejercer sus cargos de diputados autonómicos tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017.

En aquel momento, los tres dirigentes independentistas cumplían prisión preventiva, a la espera de que el Supremo celebrara el juicio por el referéndum ilegal del 1-O. Finalmente, fueron condenados en octubre de 2019 por sedición y, en el caso de Junqueras y Turull, también por malversación de fondos públicos.

Pese a la resolución del TEDH, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido este jueves en que su encarcelamiento "respondió a criterios políticos para descabezar al movimiento independentista".

"Sólo espero que esto no le pase a nadie, aunque esté en las antípodas políticas", ha comentado.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Turull ha atribuido la resolución del TEDH a que la Abogacía del Estado "ha afinado jurídicamente lo que fue una decisión política".

Turull ha asegurado que "respeta" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero no la comparte.

"Lo volvería a hacer, evidentemente", ha señalado el secretario general de Junts sobre el golpe independentista del 1-O contra la Constitución, "como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo. Esto lo batallaremos", ha dicho, en declaraciones recogidas por Efe.

Por su parte, ERC ha emitido un comunicado en el que anuncia que va a mantener la "lucha antirrepresiva en todos los frentes", tras el revés sufrido en el TEDH.

"Pese a que el TEDH ha desestimado los motivos de los líderes independentistas, estos mismos motivos sí que han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias", indican los republicanos.

El partido de Oriol Junqueras considera que la disputa jurídica sigue "abierta" y confía obtener un veredicto favorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Del mismo modo, ERC se reafirma en que va a seguir trabajando para que la aplicación de la ley de amnistía sea plenamente "efectiva" y puedan beneficiarse el resto de líderes separatistas como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una sentencia de 51 páginas conocida este jueves, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en la decisión del Tribunal Supremo (TS) de enviar a la cárcel a Junqueras, Turull y Sànchez, cuando están a la espera del juicio del 1-O.

La sentencia señala que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

La Corte de Estrasburgo ha concluido que las limitaciones el ejercicio de cargos representativos adoptadas por el juez Llarena "no eran arbitrarias" y "eran proporcionadas, habida cuenta, entre otras cosas, de la gravedad de los delitos en cuestión y del menoscabo de los valores fundamentales del Estado de derecho que implicaban".