Zapatero usa las memorias del emérito como coartada para revelar detalles de sus reuniones con él

Sobre la retirada de tropas de Irak y las relaciones con EEUU, Zapatero reconoció que pudo equivocarse, pero insistió en que la decisión contó con el respaldo de los ciudadanos.

Zapatero defendió la neutralidad de la Jefatura del Estado y afirmó que nunca tuvo limitaciones ni cortapisas por parte del rey emérito durante su gobierno.

El expresidente ha revelado detalles de sus reuniones privadas con Juan Carlos I, señalando que el monarca se mostró incómodo con la Ley de Memoria Histórica.

Zapatero ha criticado las palabras elogiosas que el rey emérito Juan Carlos I dedica a Francisco Franco en sus memorias, considerando que debió haberlas matizado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado las palabras elogiosas que el Rey emérito, Juan Carlos I, dedica a Francisco Franco en sus memorias.

En su libro Reconciliación, Juan Carlos I expresa su profundo respeto por Franco, elogia “su inteligencia y su sentido político” y llega a admitir que, incluso hoy, no permite que nadie critique al dictador en su presencia.

El expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 admite que estas palabras "no le sorprenden". Por segunda vez en lo que va de semana ha aireado detalles sobre alguno de los despachos privados que tuvo con el monarca y que deberían ser confidenciales.

Este lunes, en un acto en el Ateneo, Zapatero admitió que tuvo una relación buena con Juan Carlos I, pero que le notó "incómodo" con la ley de memoria.

"Me contó anécdotas de Franco interesantes. En la Ley de Memoria Histórica, yo le noté incómodo y me dijo: ¿Sabes quién me puso a mí?", ha recordado. Algo que ha retomado este miércoles en el Congreso en unas jornadas organizadas por Comisiones Obreras.

“Debo decir que en eso ha tenido sinceridad, porque las veces que yo hablé con él, me contó diversas anécdotas con Franco, interesantes todas”, ha relatado a la par que le ha pedido al emérito el deber de "neutralidad" que corresponde a la Monarquía.

No obstante, el expresidente cree que “hay que comprender todas las cosas”, aunque opina que don Juan Carlos debió haber “matizado un poquito” las palabras elogiosas a Franco en su libro escrito por la periodista Laurence Debray.

Zapatero también ha querido subrayar que, pese a todo, “la neutralidad es una característica esencial de la jefatura del Estado monárquica”, un principio que —según ha defendido— se ha mantenido en estos años.

“La Jefatura del Estado no fue ninguna limitación para la acción del Gobierno, ni para ninguna ley. E incluso tuve apoyo moral con la negociación con ETA", ha afirmado durante su intervención en la que ha elogiado porque no ha tenido ninguna "cortapisa" por parte de Juan Carlos I.

En el libro, el emérito asegura que José Luis Rodríguez Zapatero "se equivocó" por su actitud "antiestadounidense" al no honrar la bandera del país en un desfile militar en 2003, cuando le faltaba un año para ser presidente del Gobierno.

También que, tras la retirada de las tropas de Irak, el monarca se encargó de "obrar" por "el deshielo de las relaciones bilaterales" ya que "la relación entre Washington y Madrid estaba bajo mínimos". "Sin mi intervención, las tensiones se habrían agravado con toda seguridad", asegura en el libro.

Sobre estas afirmaciones, Zapatero ha admitido que "puede que me equivocara" pero " los ciudadanos votaron y, además, votaron sacar las tropas de Irak, que es la decisión que un poco está ahí detrás de fondo".

Sobre el futuro de la monarquía, el expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha asegurado que Felipe VI será mejor rey que Juan Carlos I y que Leonor mejorará a su padre.

“Es muy importante en la vida trabajar para que los que te suceden lo hagan mejor, tengan mejores condiciones. Esa es una lección muy importante en la vida", ha sentenciado.